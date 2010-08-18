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Yaşam

ALTIN PORTAKAL'A BAŞVURULAR SONA ERDİ ANTALYA (A.A)

18 Ağustos 2010 18:27

-ALTIN PORTAKAL'A BAŞVURULAR SONA ERDİ   ANTALYA (A.A) - 18.08.2010 - Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Antalya Kültür Sanat Vakfının organize edeceği 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne  başvurular sona erdi.  Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl ulusal uzun metraj kategorisinde 43 filmin yarıştığı festivale, bu yıl rekor sayı ile 47 film başvurdu. 33 film, yönetmenlerin ilk filmi olma özelliği taşıyor. Bu sayı geçen yıl 23'tü. 9-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak festivalde Semih Kaplanoğlu, Derviş Zaim, Sinan Çetin, Orhan Oğuz gibi ''usta'' yönetmenlerin yanı sıra bu yıl ilk filmlerini çeken Volga Sorgu, Savaş Baykal, Belma Baş gibi isimler büyük ödül için ter dökecek. 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne belgesel ve kısa film kategorilerinde de yoğun ilgi gösterildi. Belgesel kategorisine 107, kısa film kategorisine de 222 başvuru yapıldı.

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