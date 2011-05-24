-''ALTIN PORTAKAL''A BAŞVURULAR BAŞLADI ANTALYA (A.A) - 24.05.2011 - Antalya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, Antalya Kültür ve Sanat Vakfı (AKSAV) tarafından organize edilen 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı. AKSAV'dan yapılan yazılı açıklamada, 48. Altın Portakal Film Festivali'ne başvuru koşullarının değiştiği bildirildi. Yeni yönetmeliğe göre, Altın Portakal'a ulusal uzun metraj film yarışması dalında başvuracak filmlerin, yurt içinde yapılan ulusal ya da uluslararası hiçbir yarışmaya katılmamış olması gerekiyor. Açıklamada, 47. Festival'de yarışacak filmler için yönetmelik maddesinde ''başka bir ulusal yarışmada en iyi film dalında ödül almamış, herhangi bir ulusal TV kanalında (pay TV kanalları dahil) gösterilmemiş ve DVD baskıları satışa sunulmamış olmalıdır'' ibaresinin yer aldığı hatırlatılarak, 48. Festival ve sonrası için yapılan düzenlemeyle maddenin bu bölümünün, ''Yarışmaya başvuracak filmler, yurt içinde yapılan ulusal ya da uluslararası hiçbir yarışmaya katılmamış, herhangi bir ulusal TV kanalında (pay TV kanalları dahil) gösterilmemiş ve DVD baskıları satışa sunulmamış olmalıdır'' şeklinde değiştiği belirtildi. Bu yıl 8-14 Ekim'deki Altın Portakal'a geçen sene 46 ulusal uzun metraj film başvurmuş ve önjürinin elemesinden sonra 15 film yarışmıştı. -EN İYİ FİLM'E 350 BİN LİRA ÖDÜL- 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül miktarları artırıldı. Geçen sene 330 bin TL olan ''En İyi Film Ödülü'' 350 bin liraya yükseltildi. Ödüller şöyle: En İyi Film: 350 bin TL ve Altın Portakal heykeli En İyi İlk Film: 50.000 TL ve Altın Portakal heykeli En İyi Yönetmen: 50.000 TL ve Altın Portakal heykeli En İyi Senaryo: 30.000 TL ve Altın Portakal heykeli En İyi Görüntü Yönetmeni: 30.000 TL ve Altın Portakal heykeli En İyi Müzik: 30.000 TL ve Altın Portakal heykeli En İyi Kadın Oyuncu: Altın Portakal heykeli En İyi Erkek Oyuncu: Altın Portakal heykeli En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Altın Portakal heykeli En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Altın Portakal heykeli En İyi Kurgu: Altın Portakal heykeli En İyi Sanat Yönetmeni: Altın Portakal heykeli Behlül Dal Jüri Özel Ödülü: Altın Portakal heykeli (Herhangi bir dalda genç bir yetenek (yönetmen, oyuncu, senaryo yazarı, görüntü yönetmeni, besteci) için kullanılır. Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Altın Portakal heykeli (Ses Tasarımı, Özel Efekt, Kostüm, Makyaj tasarımı, vb teknik dallardan birinde kullanılabilir) Antalya Teşvik Ödülü: 70.000 TL (En İyi Film Ödülü'nün sahibi olan yapımcının, ödülü aldığı yılı takiben iki yıl içinde çekeceği yeni filminin bir bölümünü Antalya'da çekmesi halinde teşvik amacıyla verilen ödül)