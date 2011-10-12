T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Altın Portakal tacizcisi Engin Yiğitgil kınanmalı'

Kadın örgütleri Altın Portakal Film Festivali Başkanlığı sırasında 2007 yılında iletişimci Nimet Demir'e fiziksel şiddet uygulayan Engin Yiğitgil'in kınanmasın

12 Ekim 2011 03:00

T24- Antalya Barosu Başkanlığı ile çok sayıda kadın örgütü, Altın Portakal Film Festivali yönetiminden,  2007 yılındaki festivalde iletişim danışmanı Nimet Demir’e fiziksel ve sözlü şiddet uygulayan dönemin festival Başkanı Engin Yiğitgil’in kınanmasını istedi. 


Kadın örgütlerinin ortak açıklaması şöyle: 

2007 yılı 44.üncü Altın Portakal Film Festivali’nin o zamanki başkanı olan Engin Yiğitgil, festival çatısı altında iletişim danışmanı Nimet Demir’e fiziksel ve sözel şiddet uygulamıştır. Nimet Demir’in açtığı dava Ekim 2010 tarihinde sona ermiş, mahkeme Engin Yiğitgil’i birden çok kere, yaralamaya teşebbüs ve hakaretten suçlu bulmuş, bir buçuk yıl hapisle cezalandırmıştır.

Ancak, kentimizde bu şiddetin  unutulmadığını kamunun önünde açıklamak ve kınamak, Nimet Demir’in yaşadıklarını telafi etmeyecek olsa da, kadına yönelik şiddetin üstünün örtülmemesi, tekrarların olmaması için de son derece önem taşımaktadır. Çünkü kadına yönelik şiddetin sadece uygulayan ve maruz kalanın sorunu ve sorumluluğu olmadığının, şiddeti yaşayan kadınların yanında olmak gerektiğinin bilincinde olmalıyız ve tepkilerimizi göstermeliyiz.

Altın Portakal çatısı altında, Festival yöneticisi tarafından şiddete uğramak sadece Nimet Demir’in davası olarak kalmamalı ve Festival yönetimi kurumsal olarak Nimet Demir’in yanında olduğunu göstermelidir.

Teması KADIN olan 48.inci Altın Portakal Film Festival Yönetiminin kadına yönelik şiddete karşı tavrının, bu şiddeti kurumsal olarak kınamasının çok önemli olduğunu hatırlatıyor ve Festival yönetiminden bu konudaki açıklamasını Antalya Kadın Kuruluşları olarak talep ediyoruz.

Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Derneği Eğitimsen Kadın Sekreterliği İşçilerin Sosyalist Partili Kadınları Devrimci Genç Kadın ESP/ Antalya Sosyalist Kadın Meclisi Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Konyaaltı Şubesi Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi Antalya Baro Başkanlığı Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu



 

Altın Portakal tacizcisi Engin Yiğitgil'e 'kadına şiddet' cezası! 





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24