'Altın Portakal tacizcisi Engin Yiğitgil kınanmalı'

T24- Antalya Barosu Başkanlığı ile çok sayıda kadın örgütü, Altın Portakal Film Festivali yönetiminden, 2007 yılındaki festivalde iletişim danışmanı Nimet Demir’e fiziksel ve sözlü şiddet uygulayan dönemin festival Başkanı Engin Yiğitgil’in kınanmasını istedi.





Kadın örgütlerinin ortak açıklaması şöyle:



2007 yılı 44.üncü Altın Portakal Film Festivali’nin o zamanki başkanı olan Engin Yiğitgil, festival çatısı altında iletişim danışmanı Nimet Demir’e fiziksel ve sözel şiddet uygulamıştır. Nimet Demir’in açtığı dava Ekim 2010 tarihinde sona ermiş, mahkeme Engin Yiğitgil’i birden çok kere, yaralamaya teşebbüs ve hakaretten suçlu bulmuş, bir buçuk yıl hapisle cezalandırmıştır.

Ancak, kentimizde bu şiddetin unutulmadığını kamunun önünde açıklamak ve kınamak, Nimet Demir’in yaşadıklarını telafi etmeyecek olsa da, kadına yönelik şiddetin üstünün örtülmemesi, tekrarların olmaması için de son derece önem taşımaktadır. Çünkü kadına yönelik şiddetin sadece uygulayan ve maruz kalanın sorunu ve sorumluluğu olmadığının, şiddeti yaşayan kadınların yanında olmak gerektiğinin bilincinde olmalıyız ve tepkilerimizi göstermeliyiz.

Altın Portakal çatısı altında, Festival yöneticisi tarafından şiddete uğramak sadece Nimet Demir’in davası olarak kalmamalı ve Festival yönetimi kurumsal olarak Nimet Demir’in yanında olduğunu göstermelidir.

Teması KADIN olan 48.inci Altın Portakal Film Festival Yönetiminin kadına yönelik şiddete karşı tavrının, bu şiddeti kurumsal olarak kınamasının çok önemli olduğunu hatırlatıyor ve Festival yönetiminden bu konudaki açıklamasını Antalya Kadın Kuruluşları olarak talep ediyoruz.



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Altın Portakal tacizcisi Engin Yiğitgil'e 'kadına şiddet' cezası!











