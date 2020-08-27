Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları başladı

Bu yıl 3-10 Ekim tarihlerinde 57'incisi gerçekleşecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleceğin sinemacılarına destek olmaya devam ediyor.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve 150 öğrenciyi ağırlayan Altın Portakal Sinema Okulu için başvurular açıldı. Bu yıl 4-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Altın Portakal Sinema Okulu etkinlikleri çevrimiçi yapılacak.

Altın Portakal Sinema Okulu'na bu yıl Türkiye'deki üniversitelerde Radyo, Televizyon, Sinema, Medya, İletişim ve Görsel Sanatlar eğitimi alan 200 öğrenci seçilecek. Başvurular sonucunda seçilen öğrencilere özel olarak her sabah canlı dersler yapılacak. Bu derslerde sinema sektörünün önde gelen isimleri öğrencilerle tecrübelerini paylaşacak.

Altın Portakal Sinema Okulu için son başvuru tarihi 11 Eylül Cuma olarak belirlendi. Sinema öğrencileri başvuru formuna festival web sitesi üzerinden ulaşabilirler.