-ALTIN PORTAKAL PROTESTO İLE BAŞLADI ANTALYA (A.A) - 09.10.2010 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali açılış töreninde, Büyükşehir Belediyesinin MHP'li Meclis Üyesi Reşat Oktay, Boşnak asıllı Sırp Yönetmen Emir Kusturica'nın davet edilmesine tepki göstererek protestoda bulundu. Cam Piramit Sabancı ve Kongre Fuar Merkezi'nden düzenlenen açılış törenine sanatçılar, kırmızı halıdan geçerek geldi. Vatandaşlar, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması Jüri Başkanı Kadir İnanır, jüri üyeleri ve festivale katılan sanatçıları alkışlayarak karşıladı. Oyuncular Doğa Rutkay ile Hakan Yılmaz'ın sunduğu gecede Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarınca festival için özel hazırlanan ''Venüs Büyüsü'' adlı gösteri sunuldu. Gösterinin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın konuşma yapmak ve sanatçıları selamlamak üzere sahneye çıktığı sırada, protokol bölümündeki yerinden kalkan Büyükşehir Belediyesinin MHP'li Meclis Üyesi Reşat Oktay, Boşnak asıllı Sırp yönetmen Emir Kusturica'nın festivale davet edilmesini protesto etti. Akaydın konuşmasına başlarken bağırarak protestosunu sürdüren Oktay'a, belediyenin özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Salondan zorla çıkartılan Oktay'a, töreni izleyen davetliler de ''yuh'' sesleriyle tepki gösterdi. Oktay'ın salondan çıkarılmasının ardından konuşmasını sürdüren Başkan Akaydın, davetlilere ''sizlerle gurur duyuyorum'' diye seslendi. Yaşanan olayın ''tatsız'' olduğunu belirten Akaydın, ''Bu tatsız olay için Antalya halkı adına özür diliyorum'' dedi. Antalya'da Türk uygarlığının, çağdaşlığının ve barışının temsilcisi bir halkın yaşadığını, kültüre ve sanata büyük değer veren hoşgörülü insanlardan oluştuğunu vurgulayan Akaydın,''Bu güzel etkinliği kışkırtarak, siyaset bulaştırarak sabote etmeye çalışan önemli konumlarda bulunan siyasetçileri ayıplıyorum'' diye konuştu. Antalya'nın hem turizmin hem de kültürün başkenti olduğunu, kentte kültür ve turizmle birlikte yaşanmaya devam edileceğini kaydeden Akaydın, ''Keşke bunu sabote eden insanlar arasında yönetici konumunda bulunan insanlar da olmasaydı'' dedi. Bu arada, salondan çıkarılan ve güvenlik görevlileriyle tartışmayı sürdüren MHP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Reşat Oktay da gazetecilere yaptığı açıklamada, eylemini Antalya halkı adına yaptığını savundu. Emir Kusturica'nin Müslüman Boşnak halkına saygısızlık yapan, ''kafatasçı ve ırkçı bir sanatçı'' olduğunu savunan Oktay, şöyle konuştu: ''Sanatçılar evrensel olmalıdır. Evrensel olmak zorundadır. Sanatçı ırkçılık yapamaz. Soykırımı savunan bir kişinin festivale davet edilmesini kınamak için bunu yaptım. Başkan Mustafa Akaydın'ı bu kişiyi davet ettiği için kınıyorum.'' Festivalin açılış töreni sürerken Oktay da Cam Piramit'ten ayrıldı.