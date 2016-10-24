Altın Portakal Ödülleri sahiplerini buldu

53’üncü Uluslararası Antalya Film Festivali’nin en iyi filmi ’Mavi Bisiklet’ oldu. Mavi Bisiklet yarışmada aynı zamanda ’En iyi yönetmen’ ve ’en iyi senaryo’ ödüllerini de aldı.

Bu yıl da 1 haftalık gösterimin ardından ödül töreniyle sona erdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın da katıldığı ve sunuculuğunu Cem Öğretir ile Nihan Günay’ın yaptığı gecede, Altın Portakal uluslararası ve ulusal yarışma ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Yaşam Boyu Başarı Ödülleri Asghar Farhadi ve Harvey Keitel’e verilirken, Sümer Tilmaç özel ödülü ’Aydede’ isimli projeyle senarist Abdurrahman Öner’in oldu.

Ulusal Film yarışmasında ’Babamın Kanatları’ filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Menderes Samancılar, ödülünü Suriyelilere hediye etti. Samancılar, "Bu ödülü çocukları kıyılara vuran ve ülkeleri parçalanan Suriyeli dostlarım için kaldırıyorum" dedi.

Ecem Uzun, Tereddüt filmindeki performansıyla ulusal yarışmada da en iyi kadın oyuncu seçildi.

Ümit Köreken de ’Mavi Bisiklet’ filmiyle ulusal yarışmada hem ’en iyi senaryo’ hem de ’en iyi yönetmen’ ödülünü aldı. Köreken ödülünü tüm dünyada bisiklet özlemi çeken çocuklara hediye etti.

Uluslararası yarışmada Yeşim Ustaoğlu’nun ’Tereddüt’ filmi uluslararası yarışma bölümünde ’en iyi film’ seçilirken aynı zamanda Ecem Uzun’a ’en iyi kadın’ ve Yeşim Ustaoğlu’na da ’en iyi yönetmen’ ödülünü getirdi.

Altın Portakal’da alınan ödüller

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Asghar Farhadi

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Harvey Keitel

Sümer Tilmaç özel ödülü: ’Aydede’ isimli projeyle senarist Abdurrahman Öner

İzleyici ödülü: ’Açık Kapı’

En iyi Müzik: ’48 kavşağı’ filmiyle Tamer Nafaar- Itamaar Ziegler

En iyi Senaryo: ’Açık kapı’

En iyi Kadın Oyuncu: Ecem Uzun ’Tereddüt’

En iyi Erkek Oyuncu:Tamer Nafaar ’48 Kavşağı’

Jüri özel ödülü: ’Diğerlerinin Evi’

En iyi Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu ’Tereddüt’

En iyi Film: ’Tereddüt’

Ulusal Yarışma Ödülü

Ulusal Yarışma Ödülü

İzleyici ödülü: ’Babamın kanatları’

En iyi Müzik: Burak Korucu ’’Babamın Kanatları’

En iyi Senaryo: Ümit Köreken ’Mavi bisiklet’

En iyi Kadın Oyuncu:Ecem Uzun ’Tereddüt’

En iyi Erkek Oyuncu: Menderes Samancılar ’Babamın kanatları’

En iyi Yönetmen Ümit Köreken ’Mavi Bisiklet’

En iyi Film: 'Mavi Bisiklet"

Samancılar'dan dayanışma mesajı

Menderes Samancılar ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada Suriye ile dayanışma mesajı verdi.

Samancılar’ın konuşması şu şekilde:

“Değerli Antalyalılar, sevgili dostlar. Bu güzel festivale omuz veren, emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Genelde insanlar konuşmak için hazırlanırlar, ben hazırlanamadım. Aslında hiçbir zaman hazırlanamadım. Bu ödülü almam en iyi oyuncu olduğum anlamına gelmiyor. Birbirinden değerli oyunculara şahit olduk. Ne mutlu bana ki ülkemin sinemasında bu kadar genç oyuncu ve yönetmen tanıdım.

Ülkemizin içinde bulunduğu kaosu ve zorlukları biliyoruz. Ülkemizdeki acılar bize yetiyor. Aynı zamanda sınırlarımızın dışındaki acılar da görüyoruz.

Bu ödülü çocukları kıyılara vuran ve ülkeleri parçalanan Suriyeli dostlarım için kaldırıyorum.”