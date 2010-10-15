Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu

T24- Bu yıl 47. kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapanış ve ödül töreni ile sona erdi. 5 gün süren festivalin ödül gecesine Seren Yüce'nin "Çoğunluk" adlı filmi damgasını vurdu.











Türkiye'nin en uzun soluklu sanat etkinliklerinden biri olan Altın Portakal Festivali' Cam Piramit Sabancı Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlendi.



Gecenin sunuculuğunu Ebru Akel ve Engin Altan Düzyatan'ın üstlendiği gecede, Özcan Deniz ve Hüsnü Şenlendirici, Orhan Şallıel yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verdi.



Festival Ulusal Jüri Başkanı Kadir İnanır, kazananların açıklanmasının ardından "Aslında tek galip Türk Sinemasıdır, festival her yıl olgunlaşarak büyüyor ve böylece Türkiye'de sinema endüstrisinin güçlenmesini sağlıyor, herkese ve her şeye rağmen inatla çalışacağız." dedi.



Festivalde, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü verdi. "Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak" filmi ile ödülü kazanan İtalyan Sineması'nın unutulmaz oyuncularından Claudia Cardinale ile telefon bağlantısı kuruldu. Cardinale, "Türkleri çok seviyorum. Çok onurlandım. Orada olamadığım için çok üzgünüm" dedi.











Ödül listesi ise şöyle:





En İyi İlk Film: ''Gişe Memuru''

En İyi Yönetmen: Seren Yüce (Çoğunluk)

En İyi Senaryo: Mert Fırat-İlksen Başarır ''Atlıkarınca''

En İyi Görüntü Yönetmeni: Ercan Özkan ''Saç'' ve ''Gişe Memuru''

En İyi Müzik: Mircan ''Karbeyaz''

En İyi Kadın Oyuncu: Claudia Cardinale ''Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak''

En İyi Erkek Oyuncu: Serkan Ercan ''Gişe Memuru'' ile Bartu Küçükçağlayan ''Çoğunluk''

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ayşen Gruda ''Kağıt''

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Cengiz Bozkurt ''Kavşak'' ve Rıza Akın ''Saç''

En İyi Kurgu: Aylin Zoi Tinel ''Gölgeler ve Suretler''

En İyi Sanat Yönetmeni: Nihat Düşko ''Hayde Bre''

Jüri Özel Ödülü: 'Press''

Behlül Dal Jüri Özel Ödülü: Aram Dilbar ''Press'' ile Zeynep Oral ''Atlıkarınca''

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Elvan Albayrak Arca ''Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak''

Kent Konseyi Ödülü: ''Kavşak''





SİYAD Ödülleri:





Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film: ''Gölgeler ve Suretler''

Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film: ''Sineklik''



ULUSLARARASI UZUN METRAJLI FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ





En İyi Film: ''Güzel Bir Hayatı Düşlerken'' ve ''Tümen Nehri''

En İyi Yönetmen: Lancelot Von Naso ''Ateşkes''

En İyi Erkek Oyuncu: Nik Xhelilaj ''Arnavut''

En İyi Kadın Oyuncu: Emma Suarez ''Sineklik''

Gençlik Jürisi Ödülü: ''Vittorio Meydanı'nda Bir Asansörde Medeniyetler Çatışması''







DİĞER ÖDÜLLER





Halkın Portakalı: Son Helva (Karambol ekibi)

En İyi Belgesel: ''Anadolu'nun Son Göçerleri: Sarıkeçililer'' (Yüksel Aksu)

En İyi İlk Belgesel: ''Ofsayt'' (Reyan Tuvi), ''Herkes Uyurken'' (Erdem Murat Çelikler)

Belgesel Jüri Özel Ödülü: ''Ordu'da Bir Argonot'' (Rüya Arzu Köksal)

En İyi Kısa Film: ''Kar'' (Erol Mintaş)

Kısa Film Övgüye Değer Jüri Özel Ödülü: ''Dönüşü Olmayan Yolculuk'' (Güçlü Yaman)

Dijital Film Akademisi: ''Bisiklet'' (Serhat Karaaslan) ve ''Teneke'' (Bora Yüksel)





