Altın Portakal karıştı

“Cellat filmi kötü ama Kadir İnanır iyi oynadığı için aldık” diyen ön jüri üyesi Atilla Dorsay’a, filmin yönetmeni Şahin Gök ve oyuncuları ateş püskürdü.



‘Filmimiz iyi değilse yarışmadan çekeriz’



Altın Portakal Film Festivali’nin ön jüri üyesi Atilla Dorsay’ın Cellat filmiyle ilgili sözleri ortalığı karıştırdı. Dorsay’ın “Cellat film iyi değil, Kadir İnanır iyi oynuyor diye festivalde yarışacak” sözleri filmin oyuncuları ve yönetmenini sinirlendirdi.



İlk tepki filmin yönetmeni Şahin Gök’den geldi. Gök, Atilla Dorsay’ı şu sert sözlerle eleştirdi:

“Atilla Dorsay ne zaman bir film için kötü dediyse o film iyi çıkmış ve seyircinin ilgisini çekmiştir. Türk sinemasını karalayarak kariyer edinmiştir. Bu yüzden Dorsay’ı ciddiye almıyorum. Kadir İnanır’ın hatrına film festivale seçilmez. Böyle bir düşünce varsa bu bir skandaldır. Yarışmaya alınmayan diğer filmlerdeki oyuncuların ne günahı var? Atilla Dorsay kim? Fikret Hakan’ın söylediği gibi kifayetsiz muhteris. Oyuncu değil, yönetmen değil, senarist değil. Böyle gelişi güzel jüri olmamalıdır. Kimse bu filmin celladı olamaz. Ne yazık ki Atilla Dorsay Türk sinemasının ve Altın Portakal’ın celladı olmuştur. Eğer filmimiz sadece İnanır’ın oyunculuğu için yarışacaksa ön jüriyi toplayıp yarışmadan düşürsünler, ayıptır. Bunları protesto ediyorum. Bana kalsa filmi yarışmadan geri çekerim. Tabi bu yapımcının bileceği bir şey. Ama ben olsam bu zihniyetlere film sunmam, yarıştırmam. Onların beyni ve bilgisi bizim filmimizi eleştirmeye yetmez.”



“Biz kötü bir film yapmadık!”



Cellat’ta Kadir İnanır’la oynayan Jülide Kural ve Atilla Saral da filmi eleştiren Atilla Dorsay’a tepki gösterdi.

* Jülide Kural: Atilla Dorsay’ın yaklaşımı çok acımasızca. Sanat görecelidir. Herkesin bakış açısı farklı olabilir. Kadir İnanır, Atilla Saral, Şahin Gök, ekipteki herkes çok ağır koşullarda çalıştı. Maalesef yarışmaların olduğu her yerde böyle egolar meydana geliyor. Biz bu polemiğe cevabımızı sinemada vereceğiz.

* Atilla Saral: O zaman bizim yarışmaya gitmemize gerek yok. Durum öyleyse daha düzgün bir işi alsalardı. Biz o filmi çekerken büyük acılar çektik. Biz kötü bir film yapmadık, sonuna kadar arkasındayız.

