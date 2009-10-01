Altın Portakal jürisi açıklandı

Altın Portakal'ın Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını Polonyalı ünlü yönetmen Krzysztof Zanussi yapacak.



Antalya Belediye Başkanı Mustafa Akaydın bu yıl 46.sı düzenlenecek olan Altın Portakal Film Festivali'nin hazırlıklarının tamamlandığını, 36 ülkeden ve Türk sinemasından toplam 185 filmin gösterileceğini bildirdi. Mustafa Akaydın, 90 gün önce festival hazırlıklarına başlandığında AKSAV'ın 4 milyon TL borçlu olduğunu hatırlatarak, buna rağmen hemen işe koyulduklarını, kıt kaynaklarla festivalin çıtasını biraz daha yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.



Festival jürisi de açıklandı



Festivalin ‘Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi', de basın toplantısında açıklandı. Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Vecdi Sayar Uluslararası yarışmanın jüri başkanlığını Polonyalı yönetmen Krzytof Zanussi'nin yapacağını belirtti. Jürinin geri kalanında ise Macar yönetmen Karoly Makk, Amerikalı Festival Yönetmeni Stephen Ashton, ‘Abidin, Sen Mutluluğun Resmini Yapabilir misin?' isimli belgeselin yönetmeni Canan Gerede ve Pelin Batu'dan oluşacak.



Sayar, 14 Ekim'de gerçekleştirilecek Festival Onur Ödülleri gecesinde Vedat Türkali, Ülkü Erakalın, Sevda Ferdağ, Yalçın Tura, Erol Günaydın ve Halil Dede'yle birlikte Danimarkalı yönetmen Bille August ve Amerikalı oyuncu Jack Nicholson'la 'Postacı Kapıyı İki Kere Çalar', 'Kan ve Şarap' gibi bir çok çalışmaya yönetmen Bob Rafelson'a onur ödülü verileceğini kaydetti.



Vecdi Sayar jüri üyeleri ve onur konuklarının yanı sıra Avrupa'nın farklı köşelerinden 50'ye aşkın sanatçının Antalya'da ağırlanacağını söyledi. Antalya'ya gelmesi kesinleşen sanatçılar arasında Uluslarası Uzun Metraj yarışma filmlerinden English Strawberries'in yapımcısı Pavel Melounet ve başrol oyuncularından Marie Stipkova, The Other Bank'ın yönetmeni George Oashwili, Ambulance'ın yapımcısı Liette Botassi, senarist Jacek Kondracki, görüntü yönetmeni Vrezh Petrosyan, oyuncu Merab Ninidze gibi isimler yer alıyor.



Festival programı hakkında bilgi veren Festival Genel Koordinatörü Göksel Kumsal, 36 ülkeden ve Türk Sineması'ndan toplam 185 filmin gösteriminin yapılacağını söyledi.



Festival Antalya'yı kucaklamayı hedefliyor



Mustafa Akaydın ayrıca yaptığı açıklamada ayrıca "festivalimizin etkinlik coğrafyasının Antalya'nın beş ilçesini kucaklayacak şekilde planladığını belirtmek isterim. Festivaller, sanatların bayramıdır. Bayramlar da halkla olur. Dar kalıba, sınırlı coğrafyaya sıkışmış organizasyonlar festival değil, 'elitlerin tatmin arenasıdır” dedi. Festival Genel Koordinatörü Göksel Kumsal da Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde 30 farklı mekanda açık hava sineması kurulacağını bildirdi.



Göksel Kumsal, açık hava sinemalarında, Ömer Vargı'nın “Kabadayı”, Çağan Irmak'ın “Issız Adam” ile “Babam ve Oğlum”, Fatih Akın'ın “İstanbul Hatırası” ile “Yaşamın Kıyısında”, Özcan Alper'in “Sonbahar”, Gani Müjde'nin “Osmanlı Cumhuriyeti”, M. Çağaday Tosun'un “Vali”, Tolga Örnek'in “Devrim Arabaları”, Abdullah Oğuz'un “Mutluluk”, Erden Kıral'ın “Vicdan”, Sırrı Süreyya Önder'in “Beynelmilel”, Ömer Uğur'un “Eve Dönüş” filmlerinin dönüşümlü olarak gösterileceğini söyledi.



Festival kapsamında film gösterimi yapılacak noktalar şöyle:



Muratpaşa: Değirmenönü anfi tiyatro, Güzeloba kapalı pazar yeri, Necati Dölen Lisesi, Kazım Şenöz İlköğretim Okulu, Ermenek Kültür Çadırı veya çevresi, Kültür Sitesi, Çağlayan kapalı pazar yeri, Atatürk Parkı, Cumhuriyet İlköğretim Okulu.



Kepez: Kepez Belediyesi Mısır Çarşısı, Çamlıbel Kültür Çadırı ya da çevresi, Ahatlı İlköğretim Okulu, Fatma Parıltı İlköğretim Okulu, Kütükçü İlköğretim Okulu, Yenimahalle Semtevi ya da çevresi, Habipler kapalı pazar yeri, Varsak kapalı pazar yeri, Demirgül İlköğretim Okulu, İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi, Altınova kapalı pazar yeri.



Konyaaltı: Pınarbaşı kapalı pazar yeri, Konyaaltı Kent Meydanı, Milli Egemenlik Parkı anfi tiyatro, Liman kapalı pazar yeri, Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Yurdu, Karatepe İlköğretim Okulu.



Aksu: Aksu Stadı (Anadolu Lisesi), Güzelyurt İlköğretim Okulu.



Döşemealtı: Yeniköy, Yeşilbayır anfi tiyatro.

