Altın Portakal jürisi açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı işbirliği ile 6- 12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 49’uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde yer alacak isimler belli oldu.

Başkanlığını Hülya Avşar ’ın yapacağı jüride yer alacak isimler şunlar:

Kutluğ Ataman (yönetmen), Levent Kazak (senarist), Uğur İçbak (görüntü yönetmeni), Prof. Dr. Gülseren Güçhan (akademisyen), Levent Kırca (oyuncu), Selçuk Yöndem (oyuncu), Sümer Tilmaç (oyuncu), Ayşegül Aldinç (müzisyen- oyuncu), Pelinsu Pir (oyuncu- stand-up sanatçısı), Tunca Arslan (SİYAD Başkanı, sinema yazarı), Mine Kırıkkanat (yazar), Erdil Yaşaroğlu (karikatürist- mizah yazarı).

’Mizah, Muhalefet ve Demokrasi’ ana teması üzerine şekillendirilen 49’uncu Altın Portakal’ın ulusal uzun metraj film yarışmasının jürisinde, yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncu, görüntü yönetmeni, müzik sanatçısı, sinema yazarı ve akademisyen olmak üzere bir sinema eserinin sanatsal yaratıcılarını temsil eden geniş bir kompozisyon oluşturulduğu belirtildi.

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na başvurular da devam ediyor. 6 Ağustos’a kadar başvurusu yapılan filmler ön jüri değerlendirmesine tabi tutulacak. Yarışmaya hak kazanan filmleri rekor ödüller bekliyor.

Altın Portakal’da bu yıl, En İyi Film 400 bin TL, En İyi İlk Film 55 bin TL, En İyi Yönetmen 55 bin TL, En İyi Senaryo 35 bin TL, En İyi Görüntü Yönetmeni 30 bin TL, En İyi Müzik 30 bin TL ile ödüllendirilecek.