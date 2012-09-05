Altın Portakal için yarışacak filmler belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Aktekin, 'Mizah, Muhalefet ve Demokrasi' teması ile gerçekleştirilecek 49'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal uzun metrajda 11, belgeselde 16, kısa film dalında 21 filmin yarışacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) tarafından düzenlenen 49'uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 6- 12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. İstanbul Pera Palas Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Aktekin ile AKSAV Genel Müdürü Göksel Kumsal, festivalin bu yılki program içeriği ile festivalde yarışacak filmleri açıkladı.

Mehmet Aktekin, Altın Portakal'ın bu yılki temasının 'Mizah, Muhalefet ve Demokrasi' olduğunu kaydetti. Festivalin yarışma yönetmeliğinde ulusal metrajlı uzun film yarışmasında yurt içindeki başka bir festivalde yarışmama koşulunun yer aldığını aktaran Aktekin, bu koşulun Altın Portakal'ın ülkedeki en önemli film festivali olmasını sağladığını dile getirdi.

Festivalin ulusal uzun metraj film yarışmasındaki jüri yapılanmasında temel bakış açısının filmin sanatsal yaratıcılığının ve sinema eserlerinin değerlendirilmesi olduğunu belirten Aktekin, ulusal uzun metraj film yarışmasında Hülya Avşar 'ın jüri başkanlığı yapacağını söyledi. Aktekin, yönetmen Barış Pirhasan, yapımcı Barbara Boyle, senarist Levent Kazak, görüntü yönetmeni Uğur İçbak Uluslararası Eskişehir Film Festivali Yönetmeni Prof. Dr. Gülseren Güçhan, oyuncu Selçuk Yöntem, Sümer Tilmaç, Ayşegül Aldinç, Pelinsu Pir, sinema yazarı Tunca Arslan, sosyolog Mine Kırıkkanat ile karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun da jüri üyeleri arasında yer aldığını aktardı.

İlyas Salman'a özel ödül

Türk sinemasına katkılarından dolayı yönetmen Duygu Sağıroğlu, yapımcı Necip Sarıcı, usta oyuncular Güler Ökten, Salih Güney ve Meral Zeren'e Antalya Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülleri'nin verildiğini aktaran Aktekin, muhalif tiplemeleriyle sinemaya ayrı bir renk katan İlyas Salman'ın özel ödülle onurlandırılacağını söyledi.

Aktekin, Türkan Şoray'a Sanatta Sosyal Sorumluluk Ödülü, Işık Yenersu'ya Yıldırım Önal Anı Ödülü, Erol Batıbeki'ne de Sinema Emek Ödülü verileceğini dile getirdi. 49. Altın Portakal Film Festivali'nde 765 bin lira para ödülü dağıtılacağını belirten Aktekin, 49. Altın Portakal'da ulusal uzun metrajda 11, belgeselde 16, kısa film dalında 21 filmin yarışacağını söyledi.

Yarışacak filmler

Aktekin, Çağatay Tosun'un yönetmenliğini yaptığı 'Derin Düşünce', Ahmet Sönmez'in 'Elveda Katya', Dilek Keser ile Ulaş Güneş Kacargil'in 'Evdeki Yabancılar', Hüseyin Tabak'ın 'Güzelliğin 10 Par Etmez', Ersin Kana'nın 'Hile Yolu', Umut Dağ'ın 'Kuma', Ali Aydın 'ın 'Küf', Rezzan Tanyeli'nin 'Pazarlığı Hiç Sevmem', Ali Adnan Özgür'ün 'Toprağın Çocukları', Tunç Okan'ın 'Umut Üzümleri' ve Erdem Tepegöz'ün 'Zerre' adlı filmlerinin 49. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacağını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın, Şırnak 'ta şehit olan Antalyalı askerin cenaze törenine katılmasından dolayı toplantıya gelmediği belirtildi. Toplantıya oyuncu Selda Alkor, Yılmaz Atadeniz, Rutkay Aziz de katıldı.