-ALTIN PORTAKAL İÇİN İSTANBUL'DA RESEPSİYON İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - Bu yıl 47'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tanıtılması amacıyla İstanbul'da resepsiyon düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Antalya Kültür Sanat Vakfınca düzenlenen, 9-14 Ekimde gerçekleştirilecek 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin programı, İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda yapılan resepsiyonla açıklandı. Resepsiyona Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ile Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması Jüri Başkanı Kadir İnanır'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda sanatçı katıldı. Daha sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Akaydın, Türkiye Sinema Platformu ile çok kapsamlı bir festival programı hazırlandığını, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması Jüri Başkanlığını ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın yapacağını belirterek, festivalin uluslararası bölümünün de dünyaca ünlü yönetmen Emir Kusturica'nın da yer aldığı çok önemli yönetmenleri ağırlayacağını bildirdi. Kusturica'nın Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması'nın jüri üyesi olacağını söyleyen Akaydın, ünlü yönetmenin ''Çingeneler Zamanı'', ''Ak Kedi Kara Kedi'' gibi filmlerinin de festivalde özel gösterimlerle izleyiciyle buluşacağını söyledi. Kusturica'nın yanı sıra 2009 En İyi Belgesel Oscar Ödülü'nü ''Smile Pinke'' filmiyle kazanan yönetmen Megan Mylan'ın Belgesel Film Yarışması jürisinde yer alacağını belirten Akaydın, Altın Palmiye ödüllü yönetmen Serge Avedikian'ın da Kısa Film Yarışması jürisinde görev üstleneceğini bildirdi. Akaydın, sosyal sorumluluk kapsamında festival için bu yıl Antalya'daki E ve L tipi cezaevlerinin bahçelerinde sinema perdeleri kurulacağını, hükümlü ve tutukluların eserlerinin yer alacağı senaryo atölyesi oluşturulacağını bildirdi. Festival coşkusunun Antalya'nın yanı sıra Isparta ve Burdur'a taşınacağını ifade eden Akaydın, festivaldeki stratejik vizyonlarını da ''toplumsal sorumluluk'' olarak tanımladıklarını söyledi. Belediye Başkanı Akaydın, sanattan elde ettiği birikimleri yeniden sanata kazandıran, sanatsal eğitime de öncülük eden sanatçıların çabalarını da festivalde bundan böyle ''Sanatta Sorumluluk Ödülü'' adıyla özel ödülle taçlandıracaklarını, bu yönde bu yıl ilk özel ödüle de ünlü sanatçı Müjdat Gezen'in layık görüldüğünü söyledi. Antalya'yı kültür, sanat ve sinema alanında dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini ifade eden Akaydın, ''Antalya, dünyadaki film türlerinin hepsini çekmeye en elverişle coğrafyadır. Antalya, Burdur ve Isparta'nın tüm sinematografik unsurlarını filme çekerek ve tanıtarak bu coğrafyanın uluslararası film üretim merkezi olmasını amaçlıyoruz'' dedi. Sanatın bilişim teknolojileriyle birleşmesi amacıyla özel görüntülü program hazırlandığını, böylelikle festival programının cep telefonu ve el bilgisayarlarına gönderilerek geniş kitlelere yansıtılacağını kaydeden Akaydın, Dijital Kütüphane uygulaması da başlatılarak festival etkinliklerinin geniş kitlelere ulaşımında önemli ivme kazandıracağını bildirdi. -FESTİVALİN TEMASI VE PROGRAMI- Antalya Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Göksel Kumsal da bu yıl ''Sinema ve Toplumsal Etkileşim'' temasıyla düzenlenen festivalin programında ''sinema ve sosyo-politik etkileşim'', ''sinema ve ülke etkileşimi'' ile ''sinema ve ekonomik etkileşim'' başlıklarıyla tematik film gösterimleri, paneller, sergiler, söyleşiler ve atölye çalışmalarının yer alacağını bildirdi. Festivalde 14 dalda yarışan filmlere toplam 620 bin TL ödül verileceğini bildiren Kumsal, en iyi filmin ise 330 bin TL ile ödüllendirileceğini ifade etti. Bu yıl en iyi film seçilen esere yeni bir ödül daha verilmesinin kararlaştırıldığını bildiren Kumsal, filmin sahibi olan yapımcının ödülü aldıktan sonraki 2 yıl içinde yeni filminin en az yüzde 15'lik bölümünü Antalya'da çekmesi halinde 70 bin TL'lik ''Antalya Teşvik Ödülü'' alacağını söyledi. 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ''Sinema Emek Ödülü''ne Necmettin Çobanoğlu'nun layık görüldüğünü belirten Kumsal, ''Yıldırım Önal Anı Ödülü''nün ünlü sanatçı Yıldız Kenter'e verileceğini açıkladı. Kumsal, ''Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü''ne de senarist Safa Önal, yönetmen ve senarist Ertem Göreç, sinema oyuncuları Nur Sürer, Gülşen Bubikoğlu, Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın layık bulunduğunu bildirdi. Göksel Kumsal, 1970'lerin Türk sineması eserlerinin bu yıl özel gösterimlerle halkla yeniden festivalde buluşacağını, bunların arasında İstanbul'da 1919 yılında çekilen ilk yabancı film olan, Enis Aldjelis'in yönettiği ''Doğu'nun Çiçeği'' adlı sessiz filmin de bulunduğunu, filmin özel müziklerle izleyiciye sunulacağını söyledi. Festivalin bu yıl ''renkli'' rekorlara da sahne olacağını kaydeden Kumsal, 47 metrelik bez etrafına sanatçıların ebru sanatıyla dokunuşlar yapacağını, bu çalışmayla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yine Türkiye'ye ait olan 26 metrelik rekorun kırılacağını ifade etti. -MARADONA FESTİVALE DAVET EDİLDİ- Festivalde ünlü yönetmen Emir Kusturica'nın ''Kusturica by Maradona'' filminin de gösterileceğini belirten Kumsal, bu özel gösterime katılması için Arjantinli teknik direktör Diego Maradona'nın da Antalya'ya davet edildiğini açıkladı. Kumsal, sanatçı Kemal Sunal'ın ölümünün 10. yılı dolayısıyla festivalde özel anma programı yapılacağını, Antalya açıklarındaki Sıçan Adası'na da festivalin simgesi olan ''altın portakal'' heykelciği yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.