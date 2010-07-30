Altın Portakal 'hapse' girecek

T24 - Bu yıl, 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali yeniliklerle dolu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Antalya Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu sene 9-14 Ekim tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak.

Önceki gün yapılan basın toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın, sosyal sorumluluk kapsamında festival için bu yıl Antalya’daki E ve L tipi cezaevlerinin bahçelerinde sinema perdeleri kurulacağını, hükümlü ve tutukluların eserlerinin yer alacağı senaryo atölyesi oluşturulacağını yineledi.

Genel Sanat Yönetmenliğini Deniz Ziya Temeltaş’ın üstlendiği festivalin bu seneki teması ise “Sinema ve Toplumsal Etkileşim”.

“Saatler”, “Kill Bill”, “Gora”, “Vizontele”, “Frida”, “New York’ta Beş Minare” gibi ulusal ve uluslararası birçok filmin afişlerini tasarlayan Emrah Yücel, 47 ve 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Festivalleri’nin afişlerini tasarlayacak.

Bu yılın Altın Portakallarını belirleyecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın Jüri Başkanı Kadir İnanır. ana jüride ayrıca Tomris Giritlioğlu, Meltem Cumbul, Meral Okay, Murathan Mungan, Gökhan Kırdar, Atilla Dorsay, Zinos Panagiotidis ve Prof. Dr. Mehmet Rıfkı Aktekin yer alıyor.

“Çingeneler Zamanı”, “Kara Kedi Ak Kedi”, “Yeraltı”, “Arizona Rüyası” gibi filmlerin yönetmeni Emir Kusturica, Altın Portakal Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın jürisinde, “Barking Island - Hayırsız Ada” filminin yönetmeni Serge Avédikian ise Altın Portakal kısa film jürisinde yer alacak.

Altın Portakal bu yıl, sinema tarihinin kayıp filmlerini de gün ışığına çıkarıyor: İstanbul’da çekilen ilk yabancı film olma özelliğini taşıyan “Enis Aldjelis, Doğunun Çiçeği”, Muhsin Ertuğrul’un kayıp filmi “Kara Lale Bayramı - 1918”, “Kadın Charlie Chaplin” olarak anılan Mabel Normand’ın rol aldığı “The Floor Below - 1918” ve “Beyond The Rocks - 1922”.

Festivalin “Yaşam Boyu Onur Ödülleri”nin bu seneki sahipleri ise şöyle: Safa Önal, Ertem Göreç, Nur Sürer, Gülşen Bubikoğlu, Metin Akpınar ve Zeki Alasya. Bu yılki “Yıldırım Önal Anı Ödülü” Yıldız Kenter’e, “Sinema Emek Ödülü” Necmettin Çobanoğlu’na ve bu yıl ilk kez verilecek olan “Sanatta Sosyal Sorumluluk Ödülü” de Müjdat Gezen’e verilecek. Kemal Sunal da ölümünün 10. yılında, Altın Portakal’da çeşitli etkinliklerle anılacak.

Ödül yönetmeliğinde yapılan değişiklik kapsamında “En İyi Film” ödülünü alan yapımcı, yeni filmine iki yıl içinde başlar ve filmin bir bölümünü Antalya’nın simgesi olan mekânlarda çekerse, toplam 400 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri de “Sürgün Bir Sinemacı: Yılmaz Güney”. Yılmaz Güney’e odaklanan bölümde Güney’in yönettiği “Umut”, “Ağıt”, “Zavallılar” gösterilecek.

Bu yıl ayrıca sinema sektörünün sorunlarının masaya yatırılacağı “Ulusal Film Komisyonu Çalıştayı” oluşturulacak.