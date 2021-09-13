Altın Portakal Film Festivali jürisi belli oldu

58. Antalya Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri açıklandı. Senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper'in başkanlık edeceği jürinin üyeleri şöyle: Ahmet Sesigürgil, Ayfer Tunç, Gaye Su Akyol, Hazal Kaya, Muhammet Uzuner ile Senem Tüzen.

Antalya Altın Portakal Hatıra Ormanı oluşturulacak

Böcek ayrıca, bu yıl festivalde 'Antalya Altın Portakal Hatıra Ormanı'nı oluşturmak için ilk fidanları dikeceklerini açıkladı. Festival afişi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada,"Festival afişi geçtiğimiz aylarda yaşanan ve tüm ülkemizi derinden üzen orman yangınlarının yarattığı yıkımın ardından, sanatın iyileştirici gücüyle yeniden yeşermeye, el ele verip üretmeye devam ederek yangının elimizden aldıklarını yerine koyacağımıza olan inançla hazırlandı. Antalya başta olmak üzere ülkenin pek çok yerinde yaşanan yangınların söndürülmesi için canla başla çalıştık. Şimdiki görevimiz ise kaybettiklerimizi yerine koyabilmek, yaşanır bir gelecek için umut ve ilham olmak diyerek festivalimizin afişine ağaçlarımızı taşıdık." ifadelerini kullandı.