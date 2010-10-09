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ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ ''ÇAKAL''IN GALA GÖSTERİMİYLE BAŞLADI ANTALYA (A.A)

09 Ekim 2010 18:37

-ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ ''ÇAKAL''IN GALA GÖSTERİMİYLE BAŞLADI ANTALYA (A.A) - 09.10.2010 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, yarışma adayı filmlerden Erhan Kozan'ın yönettiği ''Çakal''ın gala gösterimiyle başladı. Türkiye'nin en uzun soluklu sinema festivali Altın Portakal, 47. yılına girdi. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali heyecanı, yarışma adayı filmlerin gala gösterimiyle başladı. Festivalin Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışmasında ödül arayan yarışma adayı filmlerinden ''Çakal'', izleyici ile gala gösterimiyle festivalde buluşan ilk film oldu. Reklam yönetmeni Erhan Kozan'ın ilk uzun metrajlı filmi olan ve ocak ayında çekimleri yapılan ''Çakal'' ünlü oyuncularıyla iddialı yapımlar arasında yer alırken, filmin galasını Kadir İnanır'ın başkanlığındaki jüri de sinemaseverlerle birlikte izledi. İsmail Hacıoğlu, Uğur Polat, Erkan Can, Cüneyt Türel ve Damla Sönmez'in baş rollerini paylaştığı suç-drama türündeki filmde, ''İstanbul'un arka sokaklarında, karanlık dünyalarda var olmaya çalışan ve kaybedecek bir şeyi olmayan Akın adlı gencin öyküsü'' anlatılıyor. Filmin gösteriminin ardından düzenlenen söyleşiye yönetmen Erhan Kozan ile senarist Sertan Telli ve oyuncu grubu katıldı. Yönetmen Kozan, bazı izleyicilerin filmde yer alan küfürlü diyaloglara yönelik eleştirisi üzerine, ''Filmde argoyu kullandık. Filmdeki karakterler gibi insanların her gün sokakta fark etmeden yanlarından teğet geçiyoruz. Argoyu kullanmasaydık gerçekçi olamayacaktık. Sinema ile bu gerçekliği izleyiciye de hissettirmek istedik'' dedi. ''Çakal'' filminde bir çok mesajın bulunduğunu ve bir insan hikayesi ortaya koyduklarını anlatan Kozan, ''Çakal, 'kara film' türüne yaklaşıyor ama biz filmi yumuşattık. Türkiye'nin kara film türü için biraz daha zamana ihtiyacı var'' diye konuştu. Kozan, filmin ilk kez festivalde izleyiciyle buluşmasının da kendisini heyecanlandırdığını ifade ederek, Altın Portakal ödülüne yönelik soruya, ''Burada olmanın heyecanıyla uyuyamadım. Altın Portakal'ı alırsam, başımın üstünde taşırım'' yanıtını verdi. Oyuncu Cüneyt Türel de filmin toplumdaki genç kuşağın ailesi, çevresi, diğer insanlar ve çeşitli değerlere ne kadar yabancılaştığını anlattığını belirterek, kendisinin filmde rol almaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Oyuncu İsmail Hacıoğlu ise yönetmen Erhan Kozan ile filmin ve masa başı aşamasında yoğun çalıştıklarını, sete girdiklerinde ise karaktere uygun doğallığı sergilemeye çalıştığını ifade ederek, usta oyunculardan çok önemli tecrübeler edindiğini de sözlerine ekledi. ''Çakal'' filmi, 17 Aralıkta sinemalarda gösterime girecek.

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