Altın Portakal'da jüri başkanı Ercan Kesal

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım sürerken bu yılın jürileri belli oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine Ercan Kesal başkanlık edecek.

3 Ekim tarihinde başlayacak 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jürileri açıklandı. Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal başkanlık edecek.

Jüri üyeleri

Senarist, gazeteci, yazar, oyuncu Gülse Birsel, senarist ve yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Taner Birsel'le gazeteci, yazar, tiyatro eleştirmeni Zeynep Oral jürinin diğer üyeleri.

10 film yarışacak

10 filmin yarışacağı Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisi, Bingöl Elmas, Köken Ergun ve Kurtuluş Özgen'den oluşurken, festivalin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'na seçilen 12 filmi Cemre Ebuzziya, Müge Turan ve Ömür Atay değerlendirecek.

Yarışmada Fikret Reyhan'ın "Çatlak", Tankut Kılınç'ın "Dersaadet Apartmanı", Nesimi Yetik'in "Dirlik Düzenlik", Derviş Zaim'in "Flaşbellek", Orçun Benli'nin "Gelincik", Erdem Tepegöz'ün "Gölgeler İçinde", Azra Deniz Okyay'ın "Hayaletler", Tunç Şahin'in "İnsanlar İkiye Ayrılır", Atalay Taşdiken'in "Kar Kırmızı", Barış Gördağ ve Yasin Çetin'in "Koku", Ferit Karol'un "Kumbara" ve Reis Çelik'in "Ölü Ekmeği" adlı filmleri Altın Portakal ödülleri için yarışacak.

Ödüller, 10 Ekim akşamı düzenlenecek törenle açıklanacak.