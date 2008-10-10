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Kültür-Sanat

Altın Portakal bugün 45 yaşında

Antalya Altın Portakal Film Festivali bugün, yurtdışına yönelik bölümü 4. Uluslararası Avrasya Film Festivali ise yarın başlıyor.

10 Ekim 2008 03:00

Türkiye’nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 45. yılında yine “Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri”, “Ulusal Belgesel Yarışma Filmleri” ve “Ulusal Kısa Metraj Yarışma Filmleri” başlıklı 3 ayrı etkinlikle sinemaseverleri ağırlayacak.

Altın Portakal’ın açılışı saat 17.30’da Talya’da yapılacak kokteyl ile başlayacak. Saat 18.30’daki kortejin ardından tören, saat 20.30’da Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılacak.
Kuşkusuz, Altın Portakal’ın merakla beklenen bölümü 16 filmin mücadele edeceği Ulusal Uzun Metraj Yarışma’sı. Nuri Bilge Ceylan imzalı “Üç Maymun”, Reha Erdem’in yönettiği “Hayat Var”, Semih Kaplanoğlu’nun “Süt”, Yeşim Ustaoğlu’nun Altın İstiridye ödüllü filmi “Pandora’nın Kutusu”, Derviş Zaim’in yönettiği “Nokta” ve Erden Kıral’ın filmi “Vicdan” dikkat çeken filmler arasında...

Antalya, bu yıl da 19 Ekim’e kadar sinema endüstrisinin birçok önemli ismini ağırlayacak. Festivale katılacak isimler arasında üç yıldız öne çıkıyor: Bo Derek, Adrian Brody ve Mickey Rourke.

4. Avrasya Film Festivali’nin açılışı ise yarın saat 21.30’da Ferzan Özpetek’in “Mükemmel Bir Gün” adlı filmiyle yapılacak. Avrasya Film Festivali’nde yarışma bölümünün yanı sıra, “Yıldızlar Geçidi”, “Gala Gösterimleri”, “Avrupa Görüntüleri” ve “Okyanusun Ötesinden” gibi yan bölümler de var.

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