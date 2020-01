Altın Portakal bu sene şaşaasız açılacak

4-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Altın Portakal Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfının (AKSAV) son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 50'nci yaşına "mütevazı" bir şölenle girecek.

Bu yıl 50.si düzenlenen festival, bu yıl 85'incisi düzenlenen Oscar, 70'incisi düzenlenen Venedik, 66'ncı kez düzenlenen Cannes, 63'üncüsü düzenlenen Berlin Film Festivali'nin ardından dünyanın en uzun süredir devam eden film festivali.

Halk konserleri azaltıldı

AKSAV'ın çiçeği burnunda başkanı, seramik sanatçısı Tufan Dağıstanlı, 50'nci yıl hazırlıklarını AA muhabiriyle paylaştı. Bu yılki festivali yaklaşık 250 kişilik kadroyla hazırlayacaklarını belirten Dağıstanlı, yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen aksaklık yaşamadıklarını kaydetti. Bu yıl yaklaşık 6 milyon liralık bütçeyle festivali gerçekleştireceklerini vurgulayan Dağıstanlı, bütçe yetersizliği nedeniyle bazı halk konserleri ile Burdur ve Isparta'da sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen kortejlerin yapılamayacağına dikkati çekti.

Kortej, karnaval havasına bürünecek

Festivalin simgesi haline gelen Antalya kortejinin ise tüm kuruluşların katılımıyla "karnaval havasında" gerçekleşmesi için çalıştıklarına değinen Dağıstanlı, şöyle konuştu:

"Antalya'nın tüm kuruluşlarının katıldığı bir karnaval havası yaşanmasını istiyorum. Bu yıl otellerin animasyon ekipleri ile resmi kurumların araçlarını süsleyerek katılacağı bir kortej yapmayı hedefliyoruz. EXPO 2016 Antalya Ajansı, çiçek ve çocuk teması kapsamında süsledikleri araçlarla korteje katılacak. Anadolu Ateşi dans grubunun bir katılımı var. Ayrıca Harley Davidson Kulübü'nden yaklaşık 30 motosikletli de korteje katılacak. Korteji ne kadar zenginleştirebilirsek o kadar zenginleştirmek istiyoruz."

Dağıstanlı, Altın Portakal'ın dünyanın en uzun soluklu festivallerinden biri olduğunu, sahip olduğu deneyimi genç sinemacılara aktarmak istediğini bildirdi. Bu yıl yarışan filmlerin büyük bölümünün genç sinemacıların eserleri olduğuna değinen Dağıstanlı, "Hedefimiz, Türk sinemasını taze kanlarla hayata döndürmek. Türk sinemasına destek vermek, yeni yönetmenler, yeni filmler oluşturmak ve bu sanatı sıcak tutmak" dedi.

Jüri 62 filmi değerlendirdi

50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Handan İpekçi (Yönetmen), Özgür Doğan (Yapımcı-Yönetmen), Önder Çakar (Senarist-Yapımcı), Defne Halman (Oyuncu), Prof. Dr. Selahattin Yıldız (Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı), Natali Yeres (Sanat Yönetmeni) ve Tunca Arslan'dan (Sinema Yazarı-SİYAD Başkanı) oluşan ön jüri, 62 filmi değerlendirdi.

Ön jürinin değerlendirmesinin ardından Ferit Karahan'ın "Cennetten Kovulmak", Ali Kemal Çınar'ın "Kısa Film", Ramin Martin'in "Kusursuzlar", Serdar Temizkan'ın "Kutsal Bir Gün", Zeynep Dadak ve Merve Kayan'ın "Mavi Dalga", Ömer Leventoğlu'nun "Mavi Ring", Atalay Taşdikan'ın "Meryem", Mehmet Bahadır Er-Maryna Er Gorbach'ın "Sev Beni", Alpgiray Uğurlu'nun "Üvertür" ve Nihat Seven'in "Uzun Yol" adlı filmlerin Altın Portakal heykelciği için yarışmasına karar verildi.

Filmlerin değerlendirmesini Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray başkanlığındaki, yönetmen Reis Çelik ve Ümit Ünal, Yunan müzisyen Eleni Karaindrou, yapımcı Şükrü Avşar, oyuncu Mahir Günşiray, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Feride Çiçekoğlu, görüntü yönetmeni Mehmet Aksın, sinema yazarı Burçak Evren ve CNN Türk Programlar Koordinatörü ve gazeteci Aslı Öymen'den oluşan jüri yapacak.

Uluslararası Uzun Metraj'da bir Türk filmi

Altın Portakal Film Festivali programı kapsamında yer alan uluslararası uzun metraj film yarışmasına da 10 film seçildi.

Bu yıl Nawapol Thamrongrattanarit'in, "36", Corneliu Porumboiu'nun "When Evening Falls on Bucharest or Metabolism-Bükreş'e Gece Çöktüğünde ya da Metabolizma", Tomasz Wasilewski'nin "Floating Skyscrapers-Dalgalanan Gökdelenler", Tom Shoval'in "Youth-Gençlik", Hala Lotfy'nin "Coming Forth by Day-Gündüz Gözüyle", David Perrault'nun "Our Heroes Died Tonight-Kahramanlarımız Bu Gece Öldüler", Barbara Albert'in "The Dead and The Living-Ölüler ve Yaşayanlar", Ari Folman'ın "The Congress-Son Şans", Ramon Zürcher'in "The Strange Little Cat-Tuhaf Kedicik" adlı filmleri, Altın Portakal için yarışması kararlaştırıldı.

Deniz Akçay'ın Venedik Film Festivali'nde "Geleceğin Aslanı" ödülü için yarışan "Köksüz-Nobody's Home" adlı filmi de Altın Portakal'ın bu yılki uluslararası yarışmasında yer alacakTürkiye yapımı tek film oldu.

Kısa film ve belgesele ilgi büyük

50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne kısa film yarışması için başvuran 206 filmden 20'si, 99 belgeselden de 15'i yarışmaya seçildi.

Belgesel film yarışmasının jürisinde bu yıl, belgeselci ve yapımcı Nebil Özgentürk, Almanya Belgeselciler Birliği (AGDOK) Başkanı ve Avrupa Belgesel Ağı (EDN) Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Frickel, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Ulutak, Documentarist'in kurucularından belgesel yapımcısı-sinema yazarı Necati Sönmez ve haber programları dışında belgesel çalışmalarıyla da tanınan Şehbal Şenyurt Arınlı yer alacak.

Bu yıl belgesel dalında Nilüfer Uzunoğlu "Antigoni Küçük Adamız Hayatımız", Cem Fakir "Esaret Günlüğü, Dilek Gökçin "Buka Barane", Piran Baydemir "Fecira", Nezahat Gündoğan "Hay Way Zaman", Hikmet Yaşar Yenigün "İmbatla Dol Kalbim", Haydar Demirtaş "Misafir", Doğu Akıncı "Mustafa'nın Yaşam Zinciri", Özgür Fındık "Olağan Haller", Lusin Dink "Saroyan Ülkesi", Andrea Luka Zimmerman "Taşkafa - Bir Sokak Hikayesi", Birnur Pilavcı "Tek Başına Dans", Caner Canerik "Was", Deniz Koçak "Yaşam Marangozu" ve Deniz Şengeç "Yürümek" adlı eserleriyle yarışacak.

Geçen yıl Altın Portakal'da "En iyi yönetmen" ve "En iyi ilk film" ödüllerini kazanan "Zerre" filminin genç yönetmeni Erdem Tepegöz, film eleştirmeni Serdar Kökçeoğlu, yönetmen Rezan Yeşilbaş, televizyon, sinema ve tiyatro oyuncusu Esra Akkaya ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Zehra Yiğit ise bu yıl yarışacak kısa filmleri değerlendirecek.

Kısa film dalında da Cemil Sobacı "2023", Baki Erdi Mamikoğlu "Amok Koşucusu", Mizgin Müjde Arslan "Asya", Emre Sert ve Gözde Yetişkin "Bi' Garip Adam", Tufan Taştan "Bir Kelime", Ertuğ Tüfekçioğlu "Çok Uzun Bir Hikayenin Tam Ortası", Sadık Demiröz "Resolution", Ziya Demirel "Evicko", Güçlü Aydoğdu "Hunger", Rıdvan Çevik "İrfan", Kudret Güneş "Jinekolog ve Tercümanı", Gülistan Acet "Karpuz Cenneti", Azra Deniz Okyay "Küçük Kara Balıklar", Bülent Öztürk "Küçük Pencereli Evler", Ahmet Bikiç "Mama", Onur Yağız "Patika", Yakup Tekintangaç "Qapsul", Buğra Dedeoğlu "Şeref Dayı ve Gölgesi", Ayce Kartal "Tornistan", Gündüz Sevdi "Ziman" yarışacak.

Halkın Portakalları yarışması

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında bu yıl beşincisi yapılan Halkın Portakalı Kısa Film Yarışması'nda da "Ben-Antalya" temalı projeler mücadele edecek.

Konusunda uzman eğitimciler tarafından "senaryo", "kurgu", "ses ve görüntü", "film yapımı", "sinematografik anlatım" ve "oyunculuk" dallarında üç hafta eğitim alan gruplar arasından seçilen 15 film, "Halkın Portakalı" ödülü için yarışacak.

Ustaların gözünden dünya sineması

50. Altın Portakal'da, dünya sinemasının ilgi gören, usta eserlerin yapımları da gösterilecek.

"Ustaların Gözünden" programı kapsamında, dünyaca ünlü yönetmen François Ozon'un Altın Palmiye için yarışan filmi "Jeune & Jolie", Oscar ödüllü Coen Kardeşler'in bu yıl Cannes'da jüri büyük ödülü kazanan "Inside Llewyn Davis", efsanevi "Taxi Driver" filminin senaristi ve yönetmen Paul Schrader'in The Canyons", Koreli yönetmen Kim Ki-Duk'un kendi ülkesinde tartışmaye neden olan, yenilenen kurgusuyla vizyona girme izni alan "Moebius"un da arasında bulunduğu filmler, sinema severlerle buluşacak.

Altın Portakal Film Festivali, Hint sinemasının 100. yılı dolayısıyla özel bir seçkiyle izleyicilerine farklı bir sinema deneyimi yaşatacak. Seçkide, Hint sinemasının kült yönetmenlerinden, Oscar dahil birçok uluslararası ödülün sahibi Satyajit Ray'in 1964 yapımı "Lonely Wife-Charulata", Anand Gandhi'nin 2012 Toronto Film Festivali'nde dünya prömiyeri yapan "yılın keşfi" diye olumlu

eleştiri alan yapımı "Ship of Theseus", Richie Mehta'nın "Siddharth" adlı

yapımının da arasında bulunduğu filmler gösterilecek.

Altın Portakal, "Kırılmalar/Yansımalar" başlığında ön yargıları sarsacak filmler, "68'den Bugüne" seçkisinde 1968'den bugüne farklı kuşakların direniş biçimleri ve mücadele öykülerini konu yapımlar sinema severlerin beğenisine sunulacak.

Açılış mütevazi, ödüller yüksek

Türkiye'nin en uzun soluklu sinema festivali Altın Portakal'da bu yıl 700 bin liraya yakın ödül dağıtılacak.

Ulusal uzun metraj film yarışmasında birinci gelen film 350 bin lira ile ödüllendirilecek. Uzun metrajda "En iyi ilk film" 100 bin lira, "En iyi yönetmen" 55 bin lira, "En iyi senaryo" 35 bin lira, "En iyi görüntü yönetmeni" ve "En iyi müzik" 30'ar bin lira, "En iyi belgesel" 30 bin lira, "En iyi ilk belgesel" 5 bin lira, "En iyi kısa film" 15 bin lira parasal ödül ile Altın Portakal heykelciğinin sahibi olacak.

Halkın Portakalı Kısa Film Yarışması'nda birinci gelen filme 15 bin, ikinci filme 10 bin, üçüncü filme 5 bin lira ödül ile "Halkın Portakalı" heykeli verilecek.