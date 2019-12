Altın Palmiye Taylan'a gitti

T24

12 Mayısta Ridley Scott'un "Robin Hood" filmiyle açılışı yapılan, Julie Bertuccelli'nin "The Tree" filmiyle son bulan festivalde Amerikalı yönetmen Tim Burton'un başkanlığını yaptığı jüri, Büyük Ödüle de Fransız yönetmen Xavier Beauvois'nın "Of Gods and Men" filmini layık gördü.Jüri ödülü Çadlı yönetmen Muhammed Salih Harun'un "A Screaming Man" filminin olurken, en iyi yönetmen ödülünü "On Tour" filmiyle Fransız Mathieu Amalric aldı.En iyi erkek oyuncu ödülünü ise "Biutiful" filmindeki rolüyle Javier Bardem ile "La Nostra Vita"daki performansıyla Elio Germano paylaştı.En iyi kadın oyuncu ödülünü "Certified Copy" filmindeki rolüyle Juliette Binoche, alırken, en iyi senaryo ödülü Kore filmi "Poetry"nin oldu.İlk yönetmenlik tecrübesinin ödüllendirildiği Altın Kamera ödülüne de "Ano Bisiesto" filminin Meksikalı yönetmeni Michael Rowe layık görüldü.En iyi kısa film dalında ise ödül Fransız filmi "Chienne d'Histoire"a gitti.