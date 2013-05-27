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Kültür-Sanat

Altın Palmiye sahibini buldu

66. Cannes Film Festivali'de büyük ödül Altın Palmiye'yi Abdellatif Kechiche'nin yönettiği 'Adele'in Hayatı' La vie d'Adèle (Blue is the Warmest Colour) aldı

27 Mayıs 2013 01:44

Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye sahibini buldu. Kazanan 'Adele'in hayatı' La vie d'Adèle (Blue is the Warmest Color) oldu.

66. Cannes Film Festivali'de büyük ödül Altın Palmiye'yi Abdellatif Kechiche'nin 'Adele'in Hayatı' La vie d'Adèle (Blue is the Warmest Colour) aldı.

Tunus kökenli Fransız yönetmen Kechiche’in iki genç kız arasında tutku dolu  aşk ilişkisini ele aldığı filmi festival öncesi de favori olarak gösteriliyordu.

Diğer ödüller ve kazananlar şöyle:

 

Jüri Büyük Ödülü: Inside Llewyn Davis (Joel & Ethan Coen)

Jüri Ödülü: Like Father, Like Son (Hirokazu Koreeda)

En İyi Senaryo: A Touch of Sin - Zhangke Jia

En İyi Yönetmen: Amat Escalante - Heli

En İyi Kadın Oyuncu: Berenice Bejo - The Past

En İyi Erkek Oyuncu: Bruce Dern - Nebraska

Altın Kamera: Ilo Ilo (Anthony Chen)

En İyi Kısa Film: Safe (Byoung-gon Moon)

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