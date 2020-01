Altın Palmiye Michael Haneke'nin oldu!

65. Cannes Film Festivali sona erdi. Michael Haneke 'Amour' filmiyle Altın Palmiye'yi kazanırken, Kısa Film dalında ödüle 'Sessiz' (Be Deng) ile Rezan Yeşilbaş değer görüldü.

Rezan Yeşilbaş ödülü almak için sahneye çıktığında sözlerini "ödülü ülkemin sessiz ve yalnız bırakılmış bütün kadınlarına adıyorum" şeklinde bitirdi.

En İyi Film'e verilen Altın Palmiye ödülü usta yönetmen Michael Haneke'nin oldu. 'Amour' filmiyle ödülü kazanan Haneke uzun süre ayakta alkışlandı. Haneke, oyuncularına övgüde bulundu ve 30 yıllık eşine esprili bir dille 'bana katlandığın için teşekkür ederim' dedi. Haneke Altın Palmiye'yi daha önce iki defa kazanmıştı.

Törene damgasını vuran bir diğer film Cristian Mungiu'nun 'Beyond the Hills' adlı filmi oldu. En İyi Senaryo ödülü alan film başrol oyuncularına da ödül getirdi.

En İyi erkek Oyuncu 'The Hunt'taki performnsıyla Mads Mikkelsen'in olurken, En İyi Yönetmen ödülü 'Post Tenebras Lux' ile Carlos Reygadas'a verildi.

Ödül kazanan bütün filmler şöyle:

*Altın Palmiye: Michael Haneke - Amour

*Jüri Büyük Ödülü:

Matteo Garrone - Reality

*En İyi Yönetmen:

Carlos Reygadas - 'Post Tenebras Lux'

*En İyi Erkek Oyuncu:

Mads Mikkelsen -'The Hunt' (Thomas Vinterberg)

*En İyi Kadın Oyuncu:

Cosmina Stratan ve Cristina Flutur - 'Beyond the Hills' (Cristian Mungiu)

*En İyi Senaryo:

Cristian Mungiu - 'Beyond the Hills'

*Jüri Özel Ödülü:

Ken Loach - 'Angel's Share'

*Altın Kamera (Camera d'Or):

'Beasts of the Southern Wild' (Yön: Benh Zeitlin)

*Kısa Metraj: 'Sessiz' (Yön: Rezan Yeşilbaş)

Altın Palmiye için şu filmler yarıştı:

"Jacques Audiard'ın ''De Rouille et D'os'', Leos'un Carax'ın ''Holy Motors'', David Cronenberg'in ''Cosmopolis'', Lee Daniels'in ''The Paperboy'', Andrew Dominik'in ''Killing them softly'', Matteo Garrone'un ''Realty'', Michael Haneke'nin ''Love'', John Hillcoat'ın ''Lawless'', Hong Sangsoo'nun ''In another country'', Im Sangsoo'nun ''Taste of Money'', Abba Kiarostami'nin ''Like someone in Love'', Ken Loch'ın ''The angels share'', Sergei Loznitsa'nın ''In the fog'', Cristian Mungiu'nun ''Beyond the Hills'', Yousry Nasrallah'ın ''Baad el Mawkeaa'', Jeff Nichols'un ''Mud'', Alain Resnais'in ''Vous n'avez encore rien vu'', Carlos Reygadas'ın ''Post Tenebras Lux'', Walter Salles'in, ''On the Road'', Ulrich Seidl'in, ''Paradise: Love'', Thomas Vinterberg'in ''The Hunt''.

Altın Palmiye jürisi

Wes Anderson'ın son filmi 'Moonrise Kingdom'IN gösterimiyle açılan festivalin jüri başkanlığını İtalyan yönetmen Nanni Moretti yaptı. Filistinli oyuncu ve yönetmen Hiam Abbass, İngiliz yönetmen Andrea Arnold, Fransız oyuncu Emmanuelle Devos, Alman oyuncu Diane Kruger, İngiliz oyuncu Ewan Mc Gregor, ABD'li yapımcı Alexander Payne, Haitili yönetmen ve yapımcı Raoul Peck jürideki diğer isimlerdi.

Festivalde 30'a yakın ülkeden 91 film gösterildi. Festivalin bu yılki logosu 1962'de hayatını kaybeden Hollywood'un efsanevi oyuncusu Marilyn Monroe'un siyah beyaz fotoğrafıydı.

En iyi kısa film 'Sessiz'

65. Cannes Film Festivalinde, kısa metrajlı filmler kategorisinde Rezan Yeşilbaş'ın 'Sessiz' isimli filmi yarıştı. 'Sessiz' (Be Deng) En İyi Kısa Film ödülünü kazandı.

Fransa'daki Sinema Yönetmen ve Yapımcıları Derneği, festival sırasında 17 Mayıs'ta düzenlenen bir etkinlikle Nuri Bilge Ceylan'a 2012 "Carossee d'or" sinema ödülünü takdim etti. Ödül öncesi Ceylan'ın Fransa'da ve Avrupa'da tanınmasını sağlayan "Mayıs Sıkıntısı" filmi de gösterildi.

Festivalde Türkiye açısından diğer önemli bir gelişmeyse, Fatih Akın'ın "Polluting Paradise" isimli filminin, yarışma dışı "özel gösterimler" bölümünde gösterilmesiydi.

Rezan Yeşilbaş kimdir?

1977'de doğdu. 2008 yılında Marmara Ünivesitesi Sinema-TV Bölümü'nden mezun oldu. Öğrenciyken kısa filmler çekti. Daha sonra CNN Türk televizyonunda belgesel film yapımında çalıştı. Kısa filmi "Hüküm", onun "Kadın Üçlemesi"nin ilk filmiydi. Hüküm yurtiçi ve yurtdışı bir çok festivalde gösterildi ve çeşitli ödüller kazandı. Yeşilbaş, bazı sinema filmlerinde yapım sorumluluğu ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Üçlemenin ikinci filmi olan "Sessiz/Be Deng"i ise 2011'de çekti. Şu an üçlemeninüçüncü filminin senaryosunu da hazır bulunduruyoru. Rezan Yeşilbaş, 2008 yılından beri yönetmen Zeki Demizkubuz'un asistanlığını yapmaktadır.