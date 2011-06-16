-ALTIN ÖRÜMCEK WEB ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU İSTANBUL (A.A) - 15.06.2011 - Web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin tanıtılması ve bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesini amaçlayan ''9. Altın Örümcek Web Ödülleri'' sahiplerini buldu. Turkcell Kuruçeşme Arena'da düzenlenen ödül töreninde, ''2010 yılının En İyi Web Sitesi Özel Ödülü'', Doğuş Yayın Grubu'nun ''www.ntvmsnbc.com'' sitesinin oldu. Ödülü, yarışmayı düzenleyen DorukNet Genel Müdürü Gökhan Erkman verdi. Erkman, 9 yıldır ara vermeden yarışmayı düzenlendiklerini ve yarışmanın artık Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri haline geldiğini söyledi. Toplam 35 kategoride ödül dağıtılan gecede, ''www.garanti.com.tr'' internet sitesi, ''En İyi Erişilebilir Web Sitesi Özel Ödülü''nü kazandı. Törende Türk Hava Yolları, ''www.thy.com.tr'' web adresiyle ''En İyi Kurumsal Web Sitesi'' kategorisinde ödül alırken, TTNET, ''www.ttnet.com.tr'' internet sitesiyle ''Telekomünikasyon'' kategorisinde ödüle layık görüldü. 50 kişilik jüri tarafından seçilen kategori birincileri arasında Microsoft ''www.officeheryerde.com'' ile ''Bilgi Teknolojileri, Donanım/Yazılım'' kategorisinde, Turkcell, ''www.gnctrkcll.com'' ile ''Eğlence'' kategorisinde, Yapı Kredi Bankası da ''www.yapikredi.com.tr'' ile ''İnternet Bankacılığı'' kategorisinde ödüle layık görüldü. TTNET, ''www.ttnetvitamin.com.tr'' sitesiyle ''Eğitim'' alanında ödül alırken Biletix, ''www.biletix.com'' ile ''E-ticaret'' kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Sanatçı Tarkan ise ''Ünlü Siteleri'' alanında ''www.tarkan.com'' adresiyle Altın Örümcek Ödülü'ne değer bulundu. 35 kategoride 4 bin 800'ün üzerinde başvurunun değerlendirildiği ''Altın Örümcek Web Ödülleri''nde 17 web tasarım ajansı ve interaktif ajans da ''Ajans Başarı Ödülü'' aldı.