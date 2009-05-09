Altın omurgada vurgun 30 milyon dolar

Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) 30 milyon dolar zararı uğrattıkları gerekçesiyle 24 beyin cerrahının gözaltına alındığı operasyonda Hipokrat’ın kemiklerini sızlatacak korkunç gerçek: 10 bin hasta dosyasını inceleyen bilirkişi heyeti doktorların gerek olmadığı halde yüzlerce hastaya çivi ve disk protezi taktığını belirledi



24’ü doktor, 41 kişinin gözaltına alındığı ‘Altın Omurga’ operasyonunda Hipokrat’ın kemiklerini sızlatacak bilgiler ortaya çıktı: Kamuda çalışan doktorlar medikal şirketlerle anlaşıp özel hastanelerde komisyonla ameliyat yapıyordu. Gerekli olmadığı halde ameliyatlarda fazla malzeme kullanıp, bunlardan da komisyon alıyorlardı. Doktorlar medikal malzeme ve ilaçları, özel hastanelerde istedikleri firmadan yüksek fiyatlara satın alıp bunları Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) fatura ediyordu. Zanlı doktorların hesaplarında 500 bin ile 1 milyon lira arasında değişen ‘kaynağı açıklanamayan’ para bulundu.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, medikal firma sahipleri ve çalışanlarının, özel ve kamu hastanelerinde görev yapan bazı doktorlar ve SGK’da fatura onay biriminde çalışan bir doktorun SGK’yı 2006 yılından beri zarara uğrattıkları’ saptandı. Bu tespitin ardından İstanbul’da 17 ilçede ve Ankara’da tespit edilen 47 farklı adrese operasyon düzenlendi; 41 kişi gözaltına alındı.



Zanlılardan dördü polis sorgusundan sonra bırakıldı, 24’ü doktor 37 şüpheli, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, teşekkül halinde kamu kurumunu zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak, resmi belge niteliği taşıyan özel belgede sahtecilik’ suçlamalarıyla Üsküdar Adliyesi’ne gönderildi. ‘Altın Omurga’ adı verilen operasyonla ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Soruşturma üç yıldır yürütülüyordu.



Üç doktordan oluşan bilirkişi ekibi 10 bin hastanın dosyasında inceleme yaptı. Ortaya çıkan bazı saptamalar şöyle:



* Özel hastanelerde ameliyat yapması yasak olan kamu hastanelerindeki beyin cerrahları, kendilerine gelen hastaları medikal firmaların anlaştığı özel hastanelere yönlendirerek burada ameliyat ediyordu. Kamuda çalışan doktorların bu ameliyatlarıyla ilgili raporlara özel hastane doktorları imza atıyordu. Özel hastane doktorları imza başına medikal firmalarından 500 ile 1000 TL arasında rüşvet alıyordu.



* Doktorlar, kamu hastanelerinde ihale ile alınan medikal malzeme ve ilaçları, özel hastanelerde istedikleri firmadan yüksek fiyatlara satın alıp bunları da SGK fatura onay bölümünde görevli doktor S.K’ye onaylatarak, kurumu zarara uğratıyordu.



* Dört medikal firmasının üç yıl boyunca 30 bin hastaya yaptığı satışın SGK fatura onay biriminde görevli S.K tarafından onaylandığı tespit edildi. Doktor S.K.’nın medikal firmalarından rüşvet aldığı kamera ile tespit edildi. S.K’nın son üç üçyılda üç ev satın aldığı ve İzmir’de bir villa inşa ettirdiği tespit edildi.



* Cerrahi işleme gerek olmayan hastalara ameliyat yapıldı, bazı hastalara gerekmediği halde fiyatları 1000 ile 10 bin lira arasında değişen ‘Servikal disk protezi’, ‘omurilik kafesi ve vidası’ gibi medikal malzemeler takıldı. Doktor bu malzemelerden yüzde 10 ile 25 arasında komisyon aldı.



* Medikal firmalar, kamu hastanelerinde görevli doktorlara kendi firmalarıyla çalışmaları karşılığında belli paralar ödüyordu. Bir medikal firmasının kendilerinden malzeme almasını sağlamak üzere doktorlara yıl boyunca 930 bin TL harcama yaptığı belirlendi.



* Operasyonda gözaltına alınan bazı doktorların banka hesaplarında 500 bin ile 1 milyon TL arasında kaynağını açıklayamadıkları para bulundu.

