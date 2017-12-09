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Altın madenine harmandalı ve zeybekli tepki

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Kirazlı köyünde yakında işletmeye açılacak altın madeni için yapılan ağaç kesimine karşı çıkan, Atikhisar Barajı'nın kirleneceğini savunan çevreciler, davul ile klarnet eşliğinde harmandalı ve zeyb

09 Aralık 2017 19:42

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Kirazlı köyünde yakında işletmeye açılacak altın madeni için yapılan ağaç kesimine karşı çıkan, Atikhisar Barajı\'nın kirleneceğini savunan çevreciler, davul ile klarnet eşliğinde harmandalı ve zeybek oynayarak protesto gösterisi yaptı.
Kirazlı bölgesinde Kanadalı bir firma adına Türk şirket tarafından işletmeye açılacağı belirtilen altın madeni çalışmaları nedeniyle dün Pekmez Deresi bölgesinde inceleme yapan Çanakkale Çevre Platformu üyeleri ve çevreciler, bugün Cumhuriyet Meydanı\'nda basın açıklaması düzenledi. Çevreciler meydana ellerinde, \'Siyanürlü su ile abdest alınmaz\', \'Su yaşamdır\', \'Tabiata saygı aklın vicdanıdır\', \'Altıncı filo Kazdağları\'ndan defol\', \'Ağaç yeşilken, su maviyken, çocuk gülerken\', \'Etme, eyleme, Atikhisar\'ımızı kirletme\', \'Kazdağları\'nda adalet, \'Dünya bizim evimizdir\', \'Atikhisar, \'Atık\'hisar olmasın\', \'Su hayattır satılamaz\' ve \'Hiçbir şey sahipsiz değil. Su bizim, doğa bizim, çocuk bizim\' yazılı döviz ve pankartlarla geldi.
Kazdağları\'nda altın madenciliğine tepki gösteren Çanakkale İDA Dayanışma Derneği Başkanı Hicri Nalbant, \"Bizim için hayat kaynağı olan Kazdağları bin pınarlı İda Dağı, şimdi ruhsat ruhsat satılıyor. Havamız, suyumuz, ormanlarımız, tarım alanlarımız tümü yok edilmek isteniyor. Kısacası yaşam yok edilmek isteniyor ama buna izin vermeyeceğiz\" dedi.
Basın açıklamasının ardından çevreciler, \'Altıncı şirket, Çanakkale\'yi terk et\', \'Diren Atikhisar, Çanakkale seninle\', \'Ormanıma, suyuma, Kazdağları\'ma dokunma\' ve \'Ormanıma, suyuma, toprağıma dokunma\' sloganları attı.
Çevreciler ardından altın madeni için ağaç kesimine, davul ile klarnet eşliğinde harmandalı ve zeybek oynayarak tepki gösterdi.

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