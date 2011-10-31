Altın madenine 'dur' kararı

T24 - İzmir Üçüncü İdare Mahkemesi, Karşıyaka'daki Arapdağı Altın Madeni ruhsatının yürütmesini durdurdu. Köylüler ve çevreciler karardan memnun.



Mahkeme karara gerekçe olarak işletmeye ÇED yönetmeliğinin uygulanmamış olmasını gösterdi.



İzmir Karşıyaka'daki Arapdağı Altın Madeni'ne, İl Özel İdaresi 2010 yılında ikinci sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermiş, işletme ruhsat sonrası maden için ön hazırlıklarını yaparken, çevreciler ve Karşıyaka Belediyesi ruhsatın iptali için ayrı ayrı davalar açmıştı.



Ege Çevre ve Kültür Platform'unun açtığı dava sonuçlandı. EGEÇEP Avukatı Hande Atay, Arapdağı Altın Madeni'nin ÇED uygulaması yapılmaksızın faaliyete geçmesinin hukuka aykırı bulunduğunu söyledi.





