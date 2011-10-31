T24 LogoT24 Logo
Çevre

Altın madenine 'dur' kararı

İzmir Üçüncü İdare Mahkemesi, Karşıyaka'daki Arapdağı Altın Madeni ruhsatının yürütmesini durdurdu....

31 Ekim 2011 02:00

T24 - İzmir Üçüncü İdare Mahkemesi, Karşıyaka'daki Arapdağı Altın Madeni ruhsatının yürütmesini durdurdu. Köylüler ve çevreciler karardan memnun.

Mahkeme karara gerekçe olarak işletmeye ÇED yönetmeliğinin uygulanmamış olmasını gösterdi.

İzmir Karşıyaka'daki Arapdağı Altın Madeni'ne, İl Özel İdaresi 2010 yılında ikinci sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermiş, işletme ruhsat sonrası maden için ön hazırlıklarını yaparken, çevreciler ve Karşıyaka Belediyesi ruhsatın iptali için ayrı ayrı davalar açmıştı.

Ege Çevre ve Kültür Platform'unun açtığı dava sonuçlandı. EGEÇEP Avukatı Hande Atay, Arapdağı Altın Madeni'nin ÇED uygulaması yapılmaksızın faaliyete geçmesinin hukuka aykırı bulunduğunu söyledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24