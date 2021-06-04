Altın madalyalı "kahraman fare" Magawa, mayın tespit etme görevinden emekli ediliyor

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Kamboçya'da "kahramanca faaliyetleri" sebebiyle altın madalya alan fare Magawa, mayın tespit etme görevinden emekli ediliyor.

5 yıllık kariyerinde kemirgen 71 tane mayın ve onlarca patlamamış cihaz tespit etti.

Magawa'nın eğitimcisi 7 yaşındaki Afrika cırlak sıçanının yaşı nedeniyle "yavaşlamaya" başladığını ifade etti.

Güneydoğu Asya ülkesinde hala gömülü 6 milyon kadar mayın olduğuna inanılıyor.

Magawa, Belçikalılar tarafından kurulan ve merkezi Tanzanya'da bulunan Apopo isimli yardım kuruluşu tarafından yetiştirilmişti. Yardım kuruluşu, "HeroRATs" projesiyle bir yıllık eğitimle mayın tespit edebilen kemirgenler yetiştiriyor.

Magawa'nın "yeni ekip üyelerinin eğitimine destek olmak için" birkaç hafta daha görev yapacağı ifade edildi.

Magawa, grubun 77 yıllık tarihinde altın madalya verdiği ilk kemirgen olmuştu.