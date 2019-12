Altın Lale'yi 'Köprüdekiler' aldı

28. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde, "Altın Lale Yılın En İyi Türk Filmi" ödülünü, Aslı Özge'nin "Köprüdekiler" filmi kazandı.



28. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin kapanış galası ve ödül töreni, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.



Sunuculuğunu Meltem Cumbul'un üstlendiği gecede, "Sinemada İnsan Hakları" yarışmasındaki Avrupa Konseyi Sinema Ödülü'nü (FACE), Şilili yönetmen Marco Bechis'in "Kırmızı Adamların Toprağı/Birdwatchers" adlı film kazandı. Ödülü, Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Maud de Boer-Buquicchio açıkladı.



"Sinemada İnsan Hakları" yarışmasında "Jüri Özel Ödülü"ne ise "Fıraaq" adlı film layık görüldü. Filmin Hintli yönetmeni Nandita Das, ödülünü Maud de Boer-Buquicchio'nun elinden aldı.



Maud de Boer-Buquicchio, ödülü vermeden önce yaptığı konuşmada, bu yılın, İstanbul Film Festivali'ndeki 3. yılları olduğunu söyledi. Avrupa Konseyi'nin filmlere verdiği ödülle, özellikle kamuda, insan haklarının önemine ve ne denli büyük ihtiyaç olduğuna dair bilinç artırımını daha iyi sağladığını belirten Maud de Boer-Buquicchio, bu nedenle İstanbul Film Festivali Yönetim Kurulu ile biraraya gelip, bu ödülü otaya çıkardıklarını kaydetti.



Törende, festivalin "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski'ye, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı tarafından sunuldu.



"Altın Lale Uluslararası Yarışma Ödülü", Şilili yönetmen Pablo Larrain'in "Tony Manero" adlı filmine verildi. Ödülü, filmin sanat yönetmeni Polin Garbisu aldı.



Uluslararası yarışmada "Jüri Özel Ödülü"nü ise İrlandalı yönetmen Ian Fitzgibbon'un "Bu Filmde Ben Varım/ A Film With Me In It" adlı filmi kazandı.



Törende, "Altın Lale Yılın En İyi Türk Filmi" ödülü, Aslı Özge'nin "Köprüdekiler" adlı filmine, "Altın Lale Yılın En İyi Türk Yönetmeni" ödülü ise "Uzak İhtimal" filminin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun'a verildi.



"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, "Pandora'nın Kutusu" filmindeki rolüyle Derya Alabora, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise "Uzak İhtimal" filmindeki rolüyle Nadir Sarıbacak aldı.



Festivalde ulusal yarışmada bu yıl ilk kez verilmeye başlanan "En İyi Senaryo" ödülü, "Uzak İhtimal" filmiyle Tarık Tufan, Görkem Yeltan ve Bektaş Topaloğlu'na verildi.



Ulusal yarışmadaki "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü "Süt" filmiyle Özgür Eken'in, "En İyi Müzik" ödülü ise "Ali'nin Sekiz Günü" filmiyle Nail Yurtsever'in oldu.



Pelin Esmer'in "11'e 10 Kala" adlı filmi de ulusal yarışmanın "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü.



Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği FIPRESCI Ödülleri ise uluslararası yarışmada Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği "Süt" adlı filme, ulusal yarışmada ise Reha Erdem'in "Hayat Var" adlı filmine verildi.