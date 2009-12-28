Altın Laleler sahiplerini bekliyor

T24- 29. Uluslararası İstanbul Film Festivali”nde Altın Lale Ödülü’nün verileceği Ulusal Yarışma’ya katılmak isteyen Türk filmlerinin, 1 Şubat Pazartesi akşamına kadar Festival Merkezi’ne başvurmaları gerekiyor.

Akbank sponsorluğunda 3-18 Nisan 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’ya uzun metrajlı konulu filmlerin yanı sıra, geçen yıl olduğu gibi uzun metrajlı belgesel ve animasyon filmler de başvurabilecek. Yarışma yönetmeliği ile başvuru formları Festival Merkezi veya www.iksv.org/film adresinden temin edilebilecek.

"29. Uluslararası İstanbul Film Festivali" Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi'nin başkanlığını bu yıl ünlü yönetmen Yeşim Ustaoğlu yapacak. Sinemaya ödüllü kısa filmleriyle başlayan Yeşim Ustaoğlu ilk çıkışını, İstanbul, Köln, Nürnberg Film Festivalleri’nden “En İyi Film” ödülleriyle dönen İz (1994) filmiyle yaptı. Güneşe Yolculuk (1999) filmiyle Berlin, İstanbul ve Ankara Film Festivalleri dâhil olmak üzere birçok festivalden çok sayıda ödül aldı. 2008 yılında tamamladığı son filmi Pandora’nın Kutusu da San Sebastian ve İstanbul Film Festivali başta olmak üzere birçok festivalden ödülle döndü.

İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma jürisinin seçeceği “En İyi Film”e ve “En İyi Yönetmen”e, Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül olarak 50 biner TL verecek. “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Erkek Oyuncu” ise 10 biner TL ile ödüllendirilecek. Yarışmada Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Derneği üyelerinden oluşan jüri, Onat Kutlar anısına FIPRESCI ödülü de verecek. FIPRESCI ödülünü kazanan filmin yönetmenine Efes Pilsen bir sonraki filminde kullanılmak üzere 30 bin USD değerinde para ödülü veriyor.