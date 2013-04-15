Altın Laleler 'Emek'tarlarla buluştu!

İstanbul Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Sahneye ödül için çıkan isimler farklı, sözler ise aynıydı: Emek yerinde güzel...



32. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen Kapanış Galası ve Ödül Töreni’nde sahiplerini buldu.

Ceyda Düvenci ve Mert Fırat’ın sunuculuğunu üstlendiği kapanış gecesi, NTV’den canlı olarak yayınlandı.

Festivalle ilgili hazırlanan kısa filmle başlayan gecede, sahneye çıkanların tümü Emek Sineması'nın kapatılmasını eleştirdi.

Kısa filmin ardından sahneye çıkan ilk isimler, Hülya Koçyiğit ve Nejat İşler'di. İki ismin de gündemi Emek Sineması'ydı ve İşler, konuşmasını 'Ben şimdi babama ne diyeceğim' sözleriyle bitirdi. İZLE



Cem Yılmaz: Emek'i satın aldım



Ünlü şovmen Cem Yılmaz, ödül vermek için çıktığı sahnede kısa bir konuşma yaparak Emek Sineması'nın yıkılmasına karşı olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bir haberim var. Emek Sineması'nı satın aldım. Keşke böyle olsaydı tabii. Teklif ettim, ama baktım ki Emek Sineması zaten bizimmiş" diye konuştu.

Ödüller

Sinema Onur Ödülü

Yönetmen Peter Weir

Altın Lale Uluslararası Yarışma

Altın Lale için bu yıl Uluslararası Yarışma’da 13 film yarıştı. Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü'ne, Lenny Abrahamson’un yönettiği WHAT RICHARD DID / NE YAPTIN RICHARD layık görüldü. Jüri Özel Ödülü ise, Bruno Dumont’un yönettiği CAMILLE CLAUDEL 1915'e verildi.



Altın Lale Ulusal Yarışma



En İyi Film

Sen Aydınlatırsın Geceyi / Onur Ünlü

En İyi Yönetmen

Aslı Özge / Hayatboyu

Jüri Özel Ödülü

Devir / Derviş Zaim

En İyi Kadın Oyuncu

Sema Poyraz / Özür Dilerim

En İyi Erkek Oyuncu

Ercan Kesal / Yozgat Blues

En İyi Senaryo

Sen Aydınlatırsın / Onur Ünlü

En İyi Görüntü Yönetmeni

Emre Erkmen / Hayatboyu

En İyi Özgün Müzik

Murat Başaran / Soğuk

En İyi Kurgu

Sen Aydınlatırsın / Emre Boyraz

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü

Deniz Akçay / Köksüz