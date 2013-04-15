Altın Laleler 'Emek'tarlarla buluştu!

İstanbul Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Sahneye ödül için çıkan isimler farklı, sözler ise aynıydı: Emek yerinde güzel...
32. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen Kapanış Galası ve Ödül Töreni’nde sahiplerini buldu.
Ceyda Düvenci ve Mert Fırat’ın sunuculuğunu üstlendiği kapanış gecesi, NTV’den canlı olarak yayınlandı.
Festivalle ilgili hazırlanan kısa filmle başlayan gecede, sahneye çıkanların tümü Emek Sineması'nın kapatılmasını eleştirdi.
Kısa filmin ardından sahneye çıkan ilk isimler, Hülya Koçyiğit ve Nejat İşler'di. İki ismin de gündemi Emek Sineması'ydı ve İşler, konuşmasını 'Ben şimdi babama ne diyeceğim' sözleriyle bitirdi. İZLE
Cem Yılmaz: Emek'i satın aldım
Ünlü şovmen Cem Yılmaz, ödül vermek için çıktığı sahnede kısa bir konuşma yaparak Emek Sineması'nın yıkılmasına karşı olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bir haberim var. Emek Sineması'nı satın aldım. Keşke böyle olsaydı tabii. Teklif ettim, ama baktım ki Emek Sineması zaten bizimmiş" diye konuştu.
Ödüller
Sinema Onur Ödülü
Yönetmen Peter Weir
Altın Lale Uluslararası Yarışma
Altın Lale için bu yıl Uluslararası Yarışma’da 13 film yarıştı. Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü'ne, Lenny Abrahamson’un yönettiği WHAT RICHARD DID / NE YAPTIN RICHARD layık görüldü. Jüri Özel Ödülü ise, Bruno Dumont’un yönettiği CAMILLE CLAUDEL 1915'e verildi.
Altın Lale Ulusal Yarışma
En İyi Film
Sen Aydınlatırsın Geceyi / Onur Ünlü
En İyi Yönetmen
Aslı Özge / Hayatboyu
Jüri Özel Ödülü
Devir / Derviş Zaim
En İyi Kadın Oyuncu
Sema Poyraz / Özür Dilerim
En İyi Erkek Oyuncu
Ercan Kesal / Yozgat Blues
En İyi Senaryo
Sen Aydınlatırsın / Onur Ünlü
En İyi Görüntü Yönetmeni
Emre Erkmen / Hayatboyu
En İyi Özgün Müzik
Murat Başaran / Soğuk
En İyi Kurgu
Sen Aydınlatırsın / Emre Boyraz
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü
Deniz Akçay / Köksüz