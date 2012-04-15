Altın Lale en iyi film ödülü 'Tepenin Ardı'na

31. İstanbul Film Festivali'nin Kapanış Töreni’ni Lütfi Kırdar Uluslarasası Kongre ve Sergi Salonu'nda yapıldı. Festivalin kapanış töreninde Altın Lale ödülleri açıklandı. Gecede en iyi film ödülü, Emin Alper'in yönettiği Tepenin Ardı filmine verildi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslarasası Kongre ve Sergi Salonu'nda yapılan ödül töreni Barbaros Erköse'nin klarnet performansı ile başladı.

Ödül töreninin başında 31. İstanbul Film Festivali devam ederken hayatını kaybeden Claude Miller, Meral Okay ve Ekrem Bora anıldı.

Törende Radikal Halk ödülü'nü Albert Nobes aldı. Radikal Halk Jürisi'nin film ödülüne Yeraltı filmi değer görüldü.

Fibreschi ödüllerini Uluslarası alanda Nejat Akın'ın yönettiği Uğurlu Tepeler filmi alırken, Ulusal Yayıncılık dalında Tepenin Ardı filmi ödüle değer görüldü.

İlk özel mansiyon ödülü (Sinemada insan hakları ödülü) Memleket filmine, ikinci özel mansiyon ödülü Öteki Tarafa Yolculuk filmine, Face ödülü ise Sadece Rüzgar filmine verildi.

Altın Lale ödülleri

En İyi Müzik Ödülü: İz-Reç filmiyle Mustafa Biber'e, -Mustafa Biber'in ödülünü alırken 'Emek Sinemasını unutmadık değil mi?' sözleri alkışlandı.-

En iyi kurgu Zeki Demirkuzu'ya Yeraltı filmine,

En İyi görüntü yönetmeni ödülü Yeraltı filmine,

En iyi senaryo ödülü Tepenin Adı filmiyle Emin Alper ve Babamın Sesi'yle Orhan Eskiköy'e,

En iyi erkek oyuncu ödülü Yeraltı filmiyle Engin Günaydın'a,

En İyi kadın oyuncu ödülünü Şimdiki Zaman filmiyle Sanem Öge'ye,

Onat Kutlar adına verilen Jüri Özel Ödülünü İz-Reç filmiyle yönetmen Tayfur Aydın'a,

En İyi yönetmen ödülü Yeraltı filmiyle Zeki Demirkubuz'a

En İyi film ödülü, Tepenin Ardı filmine verildi.

Altın Lale uluslarası film ödülü Julia Loktev'in Yalnız Gezegen filmine,

Jüri Özel ödülü ise Joachim Trier'in Oslo 31Ağustos filmine verildi.