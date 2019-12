Altın Küre'nin yıldızı Portman oldu

T24- Oscar'ın habercisi sayılan 68'inci Altın Küre ödülleri, Beverly Hills'de düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. 2010'un en çok konuşulan isimlerinden Natalie Portman da 'Black Swan'daki rolüyle Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu seçildi. En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ise ödüle ulaşan isim 'The King’s Speech' ile Colin Firth oldu.











Kırmızı Halı'nın ardından başlayan ödül töreninde sürpriz yaşanmadı. Geçen sene olduğu gibi yine usta komedyen Ricky Gervais'in sunduğu gecede ilk ödül En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde verildi ve kazanan 'The Fighter'daki rolüyle Christian Bale'in oldu.

Eleştirmen ödüllerinin de galibi olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in yaşam öyküsünü anlatan 'The Social Network/ Sosyal Ağ' En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini kazanarak geceye damgasını vurdu. 2010'un en çok konuşulan isimlerinden Natalie Portman da 'Black Swan'daki rolüyle Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu seçildi. En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ise ödüle ulaşan isim 'The King’s Speech' ile Colin Firth oldu.













Komedi-Müzikal dalında ise The Kids Are All Right En İyi Film seçildi. Bu filmdeki rolüyle Annette Bening de ödüle ulaşan bir başka isim oldu.

En İyi Animasyon ödülü ''Toy Story 3'', En İyi Yabancı Film ödülü Danimarka yapımı ''In a Better World''e gitti. En İyi Orijinal Film Müziği ödülünü de ''You Haven't Seen the Last of Me'' filminde yazdığı parçayla Diane Warren kazandı.



Televizyonu kazananları



Dizilerde ise Drama dalında 'Boardwalk Empire', Komedi-Müzikal dalında ise 'Glee' ödüle ulaşan yapımlar oldu. Steve Buscemi 'Boardwalk Empire'daki rolüyle Drama dalında, Jim Parsons da CNBC-e'de de gösterilen 'The Big Bang Theory'deki rolüyle Komedi-Müzikal dalında En İyi Erkek Oyuncu seçildi.







'Yaşayan en büyük oyuncu'



Gecenin en anlamlı ödüllerinden olan Cecil B. DeMille Ödülü usta oyuncu Robert De Niro’ya verildi. Sunumu yapan Matt Damon, ''O yaşayan en büyük oyuncu' diyerek De Niro’ya ödülünü verdi.

İşte gecenin tüm kazananları:







Sinema



En İyi Film (Drama):

İzleyin: The Social Network

En İyi Erkek Oyuncu (Drama):

İzleyin: Colin Firth (The King’s Speech)

En İyi Kadın Oyuncu (Drama):

İzleyin: Natalie Portman (Black Swan)

En İyi Film (Komedi-Müzikal):

İzleyin: The Kids Are All Right

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal):

İzleyin: Annette Bening (The Kids Are All Right)

En İyi Erkek oyuncu (Komedi-Müzikal):

Paul Giamatti (Barney’s Version)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

İzleyin: Christian Bale (The Fighter)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

İzleyin: Melissa Leo (The Fighter)

En İyi Yönetmen:

İzleyin: David Fincher (The Social Network)

En İyi Senaryo:

İzleyin: Aaron Sorkin (The Social Network)

En İyi Yabancı film:

In A Better World (Danimarka)

En İyi Animasyon:

İzleyin: Toy Story 3

En İyi Müzik:

Trent Reznor, Atticus Ross (The Social Network)

En İyi Şarkı:

''You Haven’T Seen The Last Of Me'' — Burlesque

TV



En İyi Dizi (Drama):

İzleyin: Boardwalk Empire

En İyi Erkek Oyuncu - Dizi (Drama):

İzleyin: Steve Buscemi (Boardwalk Empire)

En İyi Kadın Oyuncu - Dizi (Drama):

İzleyin: Katey Sagal (Sons Of Anarchy)

En İyi Dizi (Komedi-Müzikal):

İzleyin: Glee

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi-Müzikal):

İzleyin: Jim Parsons (The Big Bang Theory)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal):

Laura Linney (The Big C)

En İyi Mini Dizi:

İzleyin: Carlos

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi):

İzleyin: Al Pacino (You Don’T Know Jack)

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi):

İzleyin: Claire Danes (Temple Grandin)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama, Müzikal-Komedi ya da Mini Dizi):

İzleyin: Chris Colfer (Glee)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama, Müzikal-Komedi ya da Mini Dizi):

İzleyin: Jane Lynch (Glee)