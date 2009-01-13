'Altın Küre'nin şıkları'

Altın Küre Hindistan’a düştü! - FOTOGALERİ

En şık Jennifer Lopez



Birbirinden ünlü modacıların hazırladıkları kıyafetlerle geceye katılan ünlüleri Amerika'nın önde gelen magazin dergilerinden People, değerlendirdi. İşte bu yılki Altın Küre'nin en şık isimlerini seçti.Jennifer Lopez Angelina JolieGeceye eşi Marc Antony ile birlikte katılan Jennifer Lopez, Marchesa imzalı altın sarısı elbisesiyle en şık isim oldu. Lopez’in mücevherleri ise Lorraine Schwartz imzalıydı.Törene sevgilisi Brad Pitt ile birlikte katılan Angelina Jolie, tercihini Atelier Versace’den yana kullandı. Takıları ise Neil Lane imzalıydı.Beyonce Konowles Eva LongoriaTörene eşi Jay-Z ile katılan Beyonce Konowles, Elie Saab tarasımı elbisenin içinde çok şık görünüyordu. Görkemli kolyesi de Lorraine Schwartz’ın koleksiyon parçası.Ünlü aktris Eva Longoria özel gece için Reem Arca tasarımı kırmızı elbiseyi giydi. Longoria, mücevherlerini Verdura’dan aldı.