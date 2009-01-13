'Altın Küre'nin şıkları'

Altın Küre Ödül Töreni gecesinde ödül kazananlar kadar; giydikleri göz alıcı kostümlerle ünlü isimler de dikkat çekti.
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Birbirinden ünlü modacıların hazırladıkları kıyafetlerle geceye katılan ünlüleri Amerika'nın önde gelen magazin dergilerinden People, değerlendirdi. İşte bu yılki Altın Küre'nin en şık isimlerini seçti. En şık Jennifer Lopez
Jennifer Lopez Angelina Jolie
Geceye eşi Marc Antony ile birlikte katılan Jennifer Lopez, Marchesa imzalı altın sarısı elbisesiyle en şık isim oldu. Lopez’in mücevherleri ise Lorraine Schwartz imzalıydı.
Törene sevgilisi Brad Pitt ile birlikte katılan Angelina Jolie, tercihini Atelier Versace’den yana kullandı. Takıları ise Neil Lane imzalıydı. Beyonce Konowles Eva Longoria
Törene eşi Jay-Z ile katılan Beyonce Konowles, Elie Saab tarasımı elbisenin içinde çok şık görünüyordu. Görkemli kolyesi de Lorraine Schwartz’ın koleksiyon parçası.
Ünlü aktris Eva Longoria özel gece için Reem Arca tasarımı kırmızı elbiseyi giydi. Longoria, mücevherlerini Verdura’dan aldı.