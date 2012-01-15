Altın Küre’de ödül verecek



T24- Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden olan Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri’nde Meltem Cumbul, “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisinde ödül verecek









Milliyet'in haberine göre, Bu yıl 69’uncusu düzenlenen Altın Küre Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor. Başarılı oyuncu Meltem Cumbul, geçtiğimiz yıl davetli olarak katıldığı törende bu yıl ödül vermek üzere Brandley Cooper, Angelina Jolie, Brad Pitt, Jessica Alba, Sarah Michelle Gellar, Colin Firth, Emily Blunt, Ewan McGregor, Kate Beckinsale, Pierce Brosnan, Helen Mirren ve Gerard Butler gibi dünya starlarıyla aynı sahneyi paylaşacak.





Golden Globe komitesi tarafından ödül vermek üzere davet edilen Meltem Cumbul, 2 gün önce Los Angeles’a uçtu. Dünyaca ünlü oyuncularla birlikte törenin provalarına katılan Cumbul, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.





Meltem Cumbul’un da ödül vereceği “Altın Küre Ödül Töreni” pazar’ı pazartesi’ye bağlayan gece saat 02:00’den itibaren CNBC-e, HD-e, e2’den canlı yayınlanacak.