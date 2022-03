Altın Küre, yıldızsız ve törensiz sahiplerini buldu; Succession ödülleri topladı

T24 Dış Haberler

Hollywood Yabancı Basın Birliği’nde kapsayıcılıkla ilgili soru işaretleri ve etik dışı uygulamaların olduğunun ortaya çıkmasıyla endüstrideki desteğini kaybeden Altın Küre ödülleri, dün akşam herhangi bir yıldızın ya da izleyicinin katılımı olmadan sahiplerini buldu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Los Angeles’ta düzenlene Altın Küre Ödül törenine sadece belirli üyeler katıldı, sonuçlar sosyal medyadan açıklandı.

Netflix yapımı “The Power of Dog” en iyi dram filmi ödülünü alırken Jane Campion, en iyi yönetmen ödülünü aldı.

Will Smith, King Richard filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu olurken Nicole Kidman da Being the Ricardos filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Steven Spielberg’in Batı Yakası Hikâyesi, müzikal/komedi alanında ödülleri toplandı.

Televizyon dünyasında ise ödülleri HBO’nun popüler dizisi Succession aldı. En iyi oyuncu Jeremy Strong, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü de yine aynı diziden Sarah Snook aldı.

Pose dizisinde başrolde yer alan MJ Rodriguez, dram dizisinde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan ilk trans kadın oldu.

Ne olmuştu?

Altın Küre’ye yönelik boykot, Los Angeles Times gazetesinde çıkan, Hollywood Yabancı Basın Birliği oy veren üyelerinin kapsayıcılıktan uzak oluşu, çeşitli etik sorunları ortaya çıkaran makalelerle başladı. Son 12 ayda Tom Cruise, Scarlet Johansson gibi oyuncular birliğe karşı açıklamalarda bulunurken NBC de bu yıl programı yayımlamamaya karar vermişti.

Tepkilerin odağındaki Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin Başkanı Helen Hoehne “Geçen yıl bizim için zorlayıcı oldu. Değişmekle meydan okundu ve değiştik. Hem içeride değişim gerçekleşti hem de yeni perspektifler getirmeleri için 21 yeni kişiyle anlaştık” dedi.