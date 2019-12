Altın Küre sahiplerini buluyor

T24 - Oscar'dan sonra en saygın ödüllerden biri olarak görülen ve Hollywood Dış Basın Birliği tarafından 1944'den beri verilen ödüller, 17 Ocakta düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.





Hollywood Dış Basın Birliğinin yaptığı açıklamaya göre, ekonomik kriz döneminde geçen bir hikayeyi anlatan, başrollerini George Clooney, Vera Farmiga ve Anna Kendrick'in paylaştığı "Up in the Air" filmi 6 dalda, başrollerinde Daniel Day-Lewis, Penelope Cruz ve Marion Cotillard'ın olduğu müzikal "Nine" filmi 5 dalda ödüle aday gösterildi.



Açıklamada, en iyi drama dalında yarışacak diğer adayların, fantastik bir hikayenin anlatıldığı "Avatar", Harlem'i konu alan "Precious: Based on the Novel 'Push' by Sapphire", Irak savaşı temalı "The Hurt Locker" ve İkinci Dünya Savaşı destanı "Inglourious Basterds" olduğu belirtildi.



Meryl Streep'in "Julie & Julia" ve "It's Complicated" filmlerindeki performanslarından ötürü müzikal veya komedi dalında, Sandra Bullock'un da "The Blind Side" ve "The Proposal" filmleriyle drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülüne ikişer kez aday gösterildiği kaydedildi.



Diğer dallar ve adaylar ise şöyle sıralanıyor:



En iyi müzikal veya komedi filmi dalında: "Nine", "(500) Days of Summer", "The Hangover", "It's Complicated" ve "Julie & Julia".



Drama dalında en iyi erkek oyuncu adayları: George Clooney (Up in the Air), Jeff Bridges (Crazy Heart), Colin Firth (A Single Man), Morgan Freeman (Invictus) ve Tobey Maguire (Brothers).



Drama dalında en iyi kadın oyuncu adayları: Emily Blunt (The Young Victoria), Helen Mirren (The Last Station), Carey Mulligan (An Education) ve Gabourey Sidibe (Precious).



En iyi yardımcı erkek oyuncu: Matt Damon (Invictus), Woody Harrelson (The Messenger), Christoph Waltz (Inglourious Basterds), Stanley Tucci (The Lovely Bones) ve Christopher Plummer (The Last Station).



En iyi yardımcı kadın oyuncu: Penelope Cruz (Nine), Vera Farmiga (Up in the Air), Anna Kendrick (Up in the Air), Mo'Nique (Precious) ve Julianne Moore (A Single Man).