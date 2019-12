Altın Küre sahiplerini bekliyor

Oscar’a giden yolu açtığı söylenen Altın Küre ödülleri 11 Ocak’ta yapılacak törenle, televizyon ve sinema dallarında yeni sahiplerini bulacak. Tören 3.00’te CNBC-e ve e2 ekranlarında canlı yayınlanacak.



Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin düzenlediği Altın Küre Ödülleri’nin bu yılki adayları belli oldu. Dünya çapında 200 milyon izleyiciye ulaşan tören, 11 Ocak Pazar’ı 12 Ocak Pazartesi’ye bağlayan gece 03.00’te başlayacak olan tören, simultane çeviriyle CNBC-e’de, orijinal sesiyle e2’de canlı yayınlanacak. Tekrarı Pazartesi 22.00’de CNBC-e’de...



Geçtiğimiz sene Amerikan Yazarlar Birliği grevinin gölge düşürdüğü Altın Küre Ödül Töreni, eskisi gibi prestijini sürdürüp bir kez daha TV’nin ve beyazperdenin en iyilerini seçecek.



En İyi Film (Drama) dalında aday gösterilen The Curious Case of Benjamin Franklin, Slumdog Millionaire, Frost/Nixon, Revolutionary Road ve The Reader öne çıkan yapımlar arasında. Diğer yandan En İyi Senaryo dalında aday gösterilen ve Oscar’lı yönetmen-yazar John Patrick Shanley imzasını taşıyan Doubt, oyuncuları sayesinde beş dalda aday gösterilerek The Curious Case of Benjamin Franklin ile en çok dalda ödüle aday gösterilen film oldu.



Daha önce tam altı kere Altın Küre’yi evine götüren Meryl Streep bu sene iki filmle (Doubt ve Mamma Mia!) yine aday. Streep gibi Kate Winslet da iki ayrı filmle (Revolutionary Road ve The Reader) ödüle aday gösterildi. Bugüne kadar çok iyi eleştiriler almasına rağmen bir türlü ne Oscar ne de Altın Küre kazanamayan Winslet, Titanic’ten 11 sene sonra Revolutionary Road’da Leonardo DiCaprio ile yeniden kamera karşısına geçti. DiCaprio da En İyi Erkek Oyuncu (Drama) dalında ödüle aday olurken, rakipleri arasında Brad Pitt, Sean Penn, Frank Langella ve Mickey Rourke gibi zorlu isimler bulunmakta. Brad Pitt’in eşi Angelina Jolie ise En İyi Kadın Oyuncu dalında Streep ve Winslet’a rakip. Çok konuşulan bir diğer adaylık ise geçtiğimiz yıl hayatını kaydeden Heath Ledger’a ait. Ölmeden önce oynadığı son rolle, yani The Dark Knight’taki Joker rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday olan Ledger’ın bu dalda Oscar’a da aday gösterilmesi bekleniyor.



DİZİ KATEGORİSİNDE E2 VE CNBC-E FARKI!



Beyaz ekranda bu sene Drama dalında daha çok yeni dizilere şans tanındığı gözlemleniyor.



Geçtiğimiz yıl En İyi Televizyon Dizisi (Drama) ve En İyi Erkek Oyuncu (Jon Hamm) dallarında Altın Küre kazanan Mad Men bu sene de aynı dallarda ödüle aday gösterildi.



Mad Men’in en büyük rakibi aynı kategorilerde aday gösterilen Dexter. Genç ve yakışıklı Kral VIII. Henry rolüyle ekranda büyük ilgi gören Jonathan Rhys Meyers da ikinci defa en iyi erkek oyuncu (Drama) dalında Altın Küre adayı oldu.



Kadınlarda The Closer’ın başına buyruk dedektifi Brenda rolüyle çok güçlü bir portre çizen Kyra Sedgwick dördüncü kez aday olurken, January Jones da Mad Men’de Don Draper’ın bunalımlı eşi Betty rolüyle ona rakip çıktı.



Komedi dalında The Office, Monk ve Entourage gibi eski dizilerin egemenliği gözden kaçmıyor. Oyuncu adaylıklarındaysa Debra Messing ve Neil Patrick Harris gibi tanıdık yüzler var.



66. ALTIN KÜRE ADAYLARI



EN İYİ TELEVİZYON DİZİSİ - DRAMA

* DEXTER

* MAD MEN

* HOUSE M.D.

* IN TREATMENT

* TRUE BLOOD



EN İYİ ERKEK OYUNCU - DRAMA DİZİSİ

* JON HAMM / MAD MEN

* MICHAEL C. HALL / DEXTER

* JOHATHAN RHYS MEYERS / THE TUDORS

* GABRIEL BYRNE / IN TREATMENT

* HUGH LAURIE / HOUSE M.D.



EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA DİZİSİ

* KYRA SEDGWICK / THE CLOSER

* JANUARY JONES / MAD MEN

* SALLY FIELD / BROTHERS & SISTERS

* ANNA PAQUIN - TRUE BLOOD

* MARISKA HARGITAY - LAW & ORDER: SVU



EN İYİ TELEVİZYON DİZİSİ - KOMEDİ YA DA MÜZİKAL

* 30 ROCK

* CALIFORNICATION

* ENTOURAGE

* THE OFFICE

* WEEDS



EN İYİ ERKEK OYUNCU - KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DİZİSİ

* ALEC BALDWIN / 30 ROCK

* STEVE CARELL / THE OFFICE

* KEVIN CONNOLLY / ENTOURAGE

* DAVID DUCHOVNY / CALIFORNICATION

* TONY SHALHOUB / MONK



EN İYİ KADIN OYUNCU - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ DİZİSİ

* DEBRA MESSING / THE STARTER WIFE

* CHRISTINA APPLEGATE / SAMANTHA WHO?

* AMERICA FERRERA / UGLY BETTY

* MARY-LOUISE PARKER / WEEDS

* TINA FEY / 30 ROCK



EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM (TV)

* A RAISIN IN THE SUN

* BERNARD AND DORIS

* CRANFORD

* JOHN ADAMS

* RECOUNT



EN İYİ KADIN OYUNCU - MİNİ DİZİ YA DA FİLM (TV)

* JUDI DENCH / CRANFORD

* CATHERINE KEENER / AN AMERICAN CRIME

* LAURA LINNEY / JOHN ADAMS

* SHIRLEY MACLAINE / COCO CHANEL

* SUSAN SARANDON / BERNARD AND DORIS



EN İYİ ERKEK OYUNCU - MİNİ DİZİ YA DA FİLM (TV)

* KIEFER SUTHERLAND / 24: REDEMPTION

* RALPH FIENNES / BERNARD AND DORIS

* PAUL GIAMATTI / JOHN ADAMS

* KEVIN SPACEY / RECOUNT

* TOM WILKINSON / RECOUNT



EN İYİ FİLM - DRAMA

* THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON

* FROST/NIXON

* THE READER

* REVOLUTIONARY ROAD

* SLUMDOG MILLIONAIRE



EN İYİ YÖNETMEN

* DAVID FINCHER / THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON

* DANNY BOYLE / SLUMDOG MILLIONAIRE

* STEPHEN DALDRY / THE READER

* RON HOWARD / FROST/NIXON

* SAM MENDES / REVOLUTIONARY ROAD



EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA

* ANNE HATHAWAY / RACHEL GETTING MARRIED

* ANJELINA JOLIE / CHANGELING

* MERYL STREEP / DOUBT

* KRISTIN SCOTT THOMAS / I’VE LOVED YOU SO LONG

* KATE WINSLET / REVOLUTIONARY ROAD



EN İYİ ERKEK OYUNCU - DRAMA

* LEONARDO DICAPRIO / REVOLUTIONARY ROAD

* FRANK LANGELLA / FROST/NIXON

* SEAN PENN / MILK

* BRAD PITT / THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON

* MICKEY ROURKE / THE WRESTLER