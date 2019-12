-ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU WASHINGTON (A.A) - 17.01.2011 - Oscar'dan sonra en prestijli ödüllerden biri olan Altın Küre'de, popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in yaşam öyküsünü anlatan ''The Social Network'' en iyi film, filmin yönetmeni David Fincher de en iyi yönetmen ödülünü kazandı. 68'inci Altın Küre ödülleri, Beverly Hills'de düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. ''Social Network'' filmi, kazandığı 4 ödülle geceye damgasını vurdu. Törende film, en iyi yapım ve en iyi yönetmen ödüllerinin yanısıra, en iyi senaryo ve en iyi beste ödüllerine layık görüldü. Filmin müziğinin bestesini Trent Reznor ve Atticus Ross, senaryosunu da Aaron Sorkin yazmıştı. En iyi erkek oyuncu ödülünü ''The King's Speech'' filmindeki rolüyle Colin Firth, en iyi kadın oyuncu ödülünü de ''Black Swan'' filmindeki başarısıyla Natalie Portman kazandı. Bunun yanında, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, ''The Fighter'' yapımındaki performansıyla Christian Bale, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü de aynı filmdeki rolüyle Melissa Leo elde etti. Komedi dalında en iyi film ödülü, ''The Kids Are All Right'' filmine giderken, bu alandaki en iyi erkek oyuncu ödülüne ''Barney's Version'' filmindeki oyunculuğuyla Paul Giamatti, en iyi kadın oyuncu ödülüne ''The Kids Are All Right'' filmindeki rolüyle Annette Bening değer görüldü. En iyi animasyon ödülü ''Toy Story 3'', en iyi yabancı film ödülü Danimarka yapımı ''In a Better World''e gitti. En iyi orijinal film müziği ödülünü de ''You Haven't Seen the Last of Me'' filminde yazdığı parçayla Diane Warren kazandı. -TELEVİZYON YAPIMLARI- Televizyon yapımları arasında da en iyi drama ödülü ''Boardwalk Empire''a, en iyi komedi dizisi ödülü ''Glee''ye, en iyi mini tv dizisi/filmi ödülü de ''Carlos''a verildi. Drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü ''Boardwalk Empire'' dizisindeki rolüyle Steve Buscemi, en iyi kadın oyuncu ödülünü ''Sons of Anarchy'' dizisindeki performansıyla Katey Sagal aldı. Komedi dizileri arasında da en iyi erkek oyuncu ödülü ''The Big Bang Theory'' dizisindeki oyunculuğuyla Jim Parsons'a, en iyi kadın oyuncu ödülü de ''The Big C'' dizisindeki rolüyle Laura Linney'e takdim edildi. Mini tv dizisi/filmi dalında da en iyi erkek oyuncu ödülü ''You Don't Know Jack'' yapımındaki rolüyle Al Pacino'ya, en iyi kadın oyuncu ödülü de ''Temple Grandin'' yapımındaki performansıyla Claire Danes'e gitti. Televizyon dizileri arasında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü ''Glee'' dizisinden Chris Colfer'a, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü de aynı diziden Jane Lynch'e sunuldu.