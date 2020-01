Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

T24 - Altın Küre'de 'The Descendants' En İyi Film ödülünü kazanırken başrolündeki George Clooney de En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Favorilerden Meryl Streep En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.







İşte gecenin kazananları...



Oscar'ın habercisi sayılan 69'uncu Altın Küre ödülleri, Beverly Hills'de düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni klasikleşen 'Kırmızı Halı' seremonisi ile başladı. Kırmızı Halı'nın ardından başlayan ödül töreninde En İyi Film (Drama) ve Senaryo kategorileri dışında sürpriz yaşanmadı.



Geçen sene olduğu gibi yine usta komedyen Ricky Gervais'in sunduğu gecede The Descendants En İyi Film seçilirken bu filmdeki rolüyle George Clooney En İyi Erkek Oyuncu, Demir Leydi'deki rolüyle de Meryl Streep En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.



Komedi- Müzikal dalında ise beklendiği gibi The Artist En İyi Film seçildi. Erkek Oyuncu ödülü de The Artist'teki rolüyle Jean Dujardin'in oldu. Komedi-Müzikal dalında En İyi Kadın Oyuncu ise My Week with Marilyn'deki rolüyle Michelle Williams seçildi.







Televizyonun kazananları



Altın Küre'de Drama dalında En İyi Dizi Homeland seçilirken, Claire Danes de bu dizideki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü eve götürdü. Kelsey Grammer ise Boss ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.



Müzikal -Komedi kategorisinde ise Modern Family ödülü kucaklayan yapım oldu. Bu kategorinin kazanan oyuncuları ise Episodes ile Matt LeBlanc, Enlightened ile Laura Dern oldu.



Mini Dizi veya TV Filmi dalında Downton Abbey en iyi seçilirken, Kate Winslet Mildred Pierce'teki rolüyle bir kez daha En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.





Freeman'a büyük ödül



Gecenin en anlamlı ödüllerinden Cecil B. DeMille Ödülü ise usta oyuncu Morgan Freeman'a verildi. Freeman'ın ödülünün sunumunu yaşayan en büyük oyunculardan Sidney Poitier ve Helen Mirren yaptı.





İşte gecenin tüm kazananları:





SİNEMA



En İyi Film The Descendants



En İyi Yönetmen Martin Scorsese – Hugo



En İyi Erkek Oyuncu (Drama) George Clooney - The Descendants



En İyi Kadın Oyuncu (Drama) Meryl Streep – The Iron Lady



En İyi Film (Müzikal veya Komedi) The Artist



En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal veya Komedi) Jean Dujardin – The Artist



En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal veya Komedi) Michelle Williams – My Week with Marilyn

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Christopher Plummer – Beginners



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Octavia Spencer – The Help



En İyi Senaryo Woody Allen - Midnight in Paris



En İyi Yabancı Dilde Film A Separation (İran)



En İyi Animasyon The Adventures of Tintin - Steven Spielberg



En İyi Film Müziği Ludovic Bource - The Artist



En İyi Şarkı Madonna - W.E.





TV



En İyi Dizi (Drama) Homeland



En İyi Erkek Oyuncu (Drama) Kelsey Grammer – Boss



En İyi Kadın Oyuncu (Drama) Claire Danes - Homeland



En İyi Dizi (Müzikal veya Komedi) Modern Family



En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal veya Komedi) Matt LeBlanc – Episodes



En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal veya Komedi) Laura Dern – Enlightened



En İyi Mini Dizi veya TV Filmi Downton Abbey



En İyi Kadın Oyuncu (Dizi, Mini Dizi veya TV Filmi) Kate Winslet – Mildred Pierce



En İyi Erkek Oyuncu (Dizi, Mini Dizi veya TV Filmi) Idris Elba – Luther



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dizi, Mini Dizi veya TV Filmi) Peter Dinklage – Game of Thrones



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Dizi, Mini Dizi veya TV Filmi Jessica Lange – American Horror Story



(ntvmsnbc)