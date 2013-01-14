Altın Küre'de ödüller sahiplerini buldu. Ben Affleck son filmi Argo ile En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülleri'nin sahibi oldu. En İyi Erkek Oyuncu Lincoln'deki performansıyla Daniel Day-Lewis seçilirken, Jessica Chastain Zero Dark Thirty'deki oyunculuğuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.



70. Altın Küre Ödülleri, dün gece sahiplerini buldu.



Oscar'ın habercisi sayılan 70'inci Altın Küre ödülleri, Beverly Hills'de düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni klasikleşen 'Kırmızı Halı' seremonisi ile başladı.

Kırmızı Halı'nın ardından başlayan ödül töreninde sürpriz yaşanmadı. Amy Poehler ve Tina Fey'in sunduğu gecede ilk ödül En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde verildi ve kazanan Django Unchained filmindeki rolüyle Christoph Waltz'un oldu.

Eleştirmen ödüllerinin de galibi olan Ben Affleck imzalı 'Argo' Drama dalında En İyi Film seçilirken, Affleck'e de En İyi Yönetmen ödülünü getirdi. Daniel Day-Lewis Lincoln'deki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu seçilirken, Jessica Chastain de Zero Dark Thirty ile En İyi Kadın Oyuncu ödülüne değer görüldü.

Komedi Müzikal dalında ise Les Miserables En İyi Dizi seçildi ve Hugh Jackman'a da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandırdı.

Televizyon kategorisinde ise geceye Homeland ve Girls damgasını vurdu. Homeland Drama dalında En İyi Dizi, Erkek Oyuncu, Kadın Oyuncu ödüllerini kazanırken, Girls Komedi-Müzikal dalında En İyi Dizi ve Kadın Oyuncu ödüllerine değer görüldü.



İşte gecenin tüm kazananları



SİNEMA

En İyi Film (Drama): Argo

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Daniel Day-Lewis (Lincoln)

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Jessica Chastain (Zero Dark Thirty)

En İyi Film (Komedi-Müzikal): Les Miserables

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal): Jennifer Lawrence (Silver Linings Playbook)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi-Müzikal): Hugh Jackman (Les Miserables)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Christoph Waltz (Django Unchained)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Anne Hathaway (Les Miserables)

En İyi Yönetmen: Ben Affleck (Argo)

En İyi Senaryo: Quentin Tarantino (Django Unchained)

En İyi Yabancı Film: Amour (Michael Haneke)

En İyi Animasyon: Brave

En İyi Müzik: Mychael Danna (Life of Pi)

En İyi Şarkı: Adele - Skyfall (Skyfall)



Televizyon

En İyi Dizi (Drama): Homeland

En İyi Erkek Oyuncu - Dizi (Drama): Damian Lewis (Homeland)

En İyi Kadın Oyuncu - Dizi (Drama): Claire Danes (Homeland)

En İyi Dizi (Komedi-Müzikal): Girls

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi-Müzikal): Don Cheadle (House of Lies)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal): Lena Dunham (Girls)

En İyi Mini Dizi: Game Change

En İyi Kadın Oyuncu: Julianne Moore (Game Change)

En İyi Erkek Oyuncu: Kevin Costner (Hatfield & McCoys)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Maggie Smith (Downton Abbey)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ed Harris (Game Change)