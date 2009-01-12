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Kültür-Sanat

Altın Küre Hindistan’a düştü!

66. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Film ödülünü Hint yapımı “Slumdog Millionaire” aldı.

12 Ocak 2009 02:00

66. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Film ödülünü Hint yapımı “Slumdog Millionaire” alırken, En İyi Dizi ödülünü e2’de yayınlanan Mad Men kazandı. Gecenin bir diğer yıldızı da iki ödülle Oscar’a koşan Kate Winslet oldu.

Altın Küreler sahiplerini buldu - FOTOGALERİ

Oscar’ın habercisi olarak bilinen Golden Globe-Altın Küre ödülleri Los Angeles’ta düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. CNBC-e ve e2’den canlı yayınlanan geceye drama dalında En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülleri dahil 4 dalda ödül kazanan “Slumdog Millionaire” ile En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın oyuncu dallarında 2 ödül birden kazanan Kate Winslet damgasını vurdu.

Geçtiğimiz sene Amerikan Yazarlar Birliği grevinin gölge düşürdüğü Altın Küre Ödül Töreni, eskisi gibi prestijini sürdürüp bir kez daha TV’nin ve beyazperdenin en iyilerini seçti.

Kate Winslet, “Revolutionary Road”daki rolüyle drama filmi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak, Meryl Streep, Angelina Jolie, Anne Hathaway ve Kristin Scott Thomas’ı geride bıraktı. Winslet The Reader’daki rolüyle de sinema dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kucakladı.

Drama dalında En İyi Dizi ödülü e2’de yayınlanan Mad Men oldu.

Kazananlar

Sinema dalında En İyi Film: Slumdog Millionaire

Drama filmi dalında En İyi Kadın Oyuncu: Mickey Rourke (The Wrestler)

Drama dalında En İyi Dizi: Mad Men

Drama filmi dalında En İyi Kadın Oyuncu: Kate Winslet (Revolutionary Road)

Müzikal ve Komedi dalında En İyi Film Ödülü: Vicky Cristina Barcelona

Müzikal ve Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu: Colin Farrew

Cecil B. Demille Özel Ödülü: Steven Spielberg

TV Dizisi Müzikal ya da Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu: Tina Fey (30 Rock)

En İyi Film Müziği: A.R. Rahman (Slumdog Millionaire)

En İyi Televizyon Dizisi - Komedi ya da Müzikal: 30 Rock

Mini dizi ya da film dalında En İyi Erkek Oyuncu: Paul Giamatti (John Adams)

Mini dizi ya da film dalında En İyi Kadın Oyuncu: Laura Linney (John Adams)

En İyi Senaryo: Simon Beaufoy (Slumdog Millionaire)

En İyi Mini Dizi: John Adams

Sinema dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Heath Ledger

En İyi Yabancı Film: İsrail yapımı ‘Waltz with Bashir’

Müzikal- Komedi Film dalında En İyi Kadın Oyuncu: Sally Hawkins

En iyi animasyon film: Wall-E

TV dizisi drama dalında En İyi Kadın Oyuncu: Anna Paquin

Dizi dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern

Dizi dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Tom Wilkinson

En İyi Orjinal Film Müziği: Bruce Springsteen

Sinema dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Kate Winslet

TV dizisi dalında En İyi Erkek Oyuncu: Alec Baldwin

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