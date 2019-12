Altın Küre Hindistan’a düştü!

Kazananlar



Oscar’ın habercisi olarak bilinen Golden Globe-Altın Küre ödülleri Los Angeles’ta düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. CNBC-e ve e2’den canlı yayınlanan geceye drama dalında En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülleri dahil 4 dalda ödül kazanan “Slumdog Millionaire” ile En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın oyuncu dallarında 2 ödül birden kazanan Kate Winslet damgasını vurdu.Geçtiğimiz sene Amerikan Yazarlar Birliği grevinin gölge düşürdüğü Altın Küre Ödül Töreni, eskisi gibi prestijini sürdürüp bir kez daha TV’nin ve beyazperdenin en iyilerini seçti.Kate Winslet, “Revolutionary Road”daki rolüyle drama filmi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak, Meryl Streep, Angelina Jolie, Anne Hathaway ve Kristin Scott Thomas’ı geride bıraktı. Winslet The Reader’daki rolüyle de sinema dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kucakladı.Drama dalında En İyi Dizi ödülü e2’de yayınlanan Mad Men oldu.Slumdog MillionaireMickey Rourke (The Wrestler)Mad MenKate Winslet (Revolutionary Road)Vicky Cristina BarcelonaColin FarrewSteven SpielbergTina Fey (30 Rock)A.R. Rahman (Slumdog Millionaire)30 RockPaul Giamatti (John Adams)Laura Linney (John Adams)Simon Beaufoy (Slumdog Millionaire)John AdamsHeath Ledgerİsrail yapımı ‘Waltz with Bashir’Sally HawkinsWall-EAnna PaquinLaura DernTom WilkinsonBruce SpringsteenKate WinsletAlec Baldwin