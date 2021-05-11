Altın Küre hedef tahtasında: NBC, gelecek yıl ödül törenini yayınlamayacağını duyurdu; sinema endüstrisi tepkili

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Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği'ne (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) yönelik bir araştırmanın, ödülleri belirleyen grup içindeki etik ve finansal uygunsuzlukları, hiç siyah üye olmadığını ortaya çıkarmasının ardından yıllardır yayın haklarına sahip olan NBC kanalı, gelecek yıl Altın Küre Ödülleri'ni yayınlamayacağını duyurdu.

Los Angeles Times'ın araştırması Altın Küre Ödülleri'ni veren HPFA'nın içindeki etik, finansal uygunsuzlukların yanı sıra üyeler arasında hiç siyah birinin olmadığını ortaya çıkardı. Sonuçlar, sinema endüstrisinde çok sayıda yönetmen, yapımcı ve oyuncunun tepkisini çekti.

Tepkilerin ardından HFPA, grup içinde çeşitli reformlar hazırlayacaklarını, siyah üyeler alacaklarını, üyelik kotalarını değiştireceklerini duyurdu.

NBC, gelecek yıl Altın Küre yayınlamayacak

Reform duyurusuna rağmen Netflix, Amazon, HBO gibi şirketler gerekli düzeltmeler yapılana kadar HFPA ile çalışmalayacaklarını açıkladı. 1996 yılından bu yana Altın Küre'nin yayınlandığı NBC kanalı da son olarak tepkisini gösterdi.

NBC'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "HFPA'nın anlamlı bir reform yapacağına inanıyoruz ancak bu derinlikteki bir değişim zaman ve çalışma gerektirir. Bu nedenle NBC, 2022 yılı Altın Küre Ödülleri'ni yayınlamayacak. HFPA'nın planına uygun davranacağını umarak, 2023 yılının ocak ayında Altın Küre'yi yayınlayacak durumda olacağımıza inanıyoruz"

HFPA'dan NBC'ye yanıt olarak yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Altın Küre Ödülleri'nin yayınlanma tarihinden bağımsız olarak, dönüşüm gerektiren değişimleri olabilecek en hızlı, en mümkün şekilde gerçekleştirmek organizasyon olarak önceliğimiz. Endüstrideki partnerlerimizi, sistematik reformumuzda bizimle çalışmaya çağırıyoruz"

Altın Küre Ödülleri'ni protesto kararı alan sanatçılar da oldu. Oyuncu Scarlett Johansson, "Örgüt içinde gerekli temel reformlar yapılmadıkça, HFPA'dan geri çekilip sendikalarımız ve bir bütün olarak sektördeki birliğin önemi ve gücüne odaklanmanın zamanının geldiğine inanıyorum" dedi. Oyuncu Tom Cruise da bu zamana kadar kazandığı üç Altın Küre'yi geri verme kararı aldı.