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Kültür-Sanat

Altın Küre'de yeni kural değişimi

10 Mayıs 2020 21:08

2021'de düzenenecek olan Altın Küre Ödülleri için salgın nedeniyle ikinci kez kural değişikliğine gidildi. Sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle gösterimlerin yapılmış olma kuralının kaldırılmasından sonra yabancı dildeki filmler için de aynı kural değiştirildi.

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