Altın Küre'de 'çeşitlilik' krizi: Tom Cruise ödüllerini iade edecek, NBC gelecek yıl töreni yayımlamayacak

Dünyanın en prestijli sinema ödülleri arasında gösterilen Altın Küre'de temsiliyette çeşitlilik krizi yaşanıyor.

Ödülleri dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA), üyeleri arasında siyahların bulunmaması sebebiyle bir süredir eleştirilirken, törenin yayıncısı Amerikan NBC kanalı, bu sebeple gelecek yıl Altın Küre'yi yayımlamayacağını duyurdu.

Öte yandan aktör Tom Cruise da sahip olduğu 3 Altın Küre'yi iade edeceğini açıkladı. Cruise, 'Born on the Fourth of July', 'Jerry Maguire' ve 'Magnolia' filmleriyle daha önce bu ödüle layık görülmüştü.

NBC, karara ilişkin yaptığı açıklamada ödülleri organize eden HFPA'dan geleceğe dair "anlamlı bir reform" görmek istediğini söyledi.

Kanal, değişikliğin zaman ve çaba gerektireceğini söyleyerek ödül törenini 2023'te yayınlamayı umduklarını aktardı.

Hollywood'ta ardı ardına gelen taciz skandallarının ardından kurulan Time's Up (Zaman Doldu) hareketi de NBC'nin kararını "Hollywood için belirleyici bir an" olarak nitelendirdi.

https://twitter.com/TIMESUPNOW/status/1391908486917890049

HFPA neyi taahhüt etti?

Los Angeles Times gazetesinde yer alan bir haberde, HFPA'nın hiçbir siyah üyesinin olmadığı ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda birliğin içerisindeki usülsüzlük ve yolsuzluklar da ortaya çıkarılmıştı.

HFPA da dün bu tartışmalara yönelik bir reform takvimi yayımladı.

HFPA, üyelerinin temsiliyetindeki çeşitliliği artıracağını taahhüt eden takvim için 18 aylık bir dönemi öngördü.

Değişiklikleri olabildiğince çabuk ve kapsamlı bir şekilde uygulamak istediklerini aktaran birlik, açıklamasında "reformun gecikmiş olduğunu" da kabul etti.

HFPA, söz konusu hedeflere acil bir şekilde ulaşmaya kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.

Birliğin taahhütleri arasında üye listesinin şeffaf bir şekilde yayımlanacağı ve sadece California'dan değil, ABD genelinden de kültür sanat gazetecilerinin de kadroya dahil edileceği yer aldı.

Ayrıca bu yeni dönemle birlik, üyelerine çeşitllilik ve eşitliğin yanı sıra cinsel taciz hakkında da bilinçlendirme gibi eğitimler de verecek. Bununla birlikte üyelerin film ve TV stüdyolarından alacakları hediyelere de engel getirilecek.

HFPA'nın takvimi, Ağustos ayının ilk haftasında yeni bir yönetim kurulu ve yeni üyelerin kurulacağını belirtiyor.

Getty Images

Taahhütler nasıl karşılandı?

Organizasyonu boykot eden kişi ve kuruluşlar, reform sürecinin yeterince hızlı olmamasından şikayetçi.

Variety'ye göre, kurumlar, reformlar tam anlamıyla yürürlüğe girene kadar Altın Küre'yi ve diğer HFPA etkinliklerini boykot etmeye devam edecek.

NBC, HFPA'nın takvimini işaret ederek, "Bu büyüklükteki değişiklik zaman ve çaba gerektirir ve HFPA'nın bunu doğru yapmak için zamana ihtiyacı olduğunu hissediyoruz. Bu nedenle NBC, 2022 Altın Küre Ödül Töreni'ni yayınlamayacak. Organizasyonun planını uyguladığını varsayarsak, ödül törenini 2023 Ocak'ta yayımlamayı umuyoruz" dedi.

'Cesaret ve liderlik bir fark yarattı'

Time's Up ise taahhütleri "göstermelik" olarak nitelendirdi ve daha iyisinin olabileceğini vurguladı.

Time's Up Başkanı Tina Tchen, NBC'nin kararıyla birlikte "güçlü ancak kusurlu bir ödül sistemini eleştirerek, daha adil bir endüstriyi hayal etmeye başlayabilecek bir fırsata sahip olduklarını" söyledi.

Bazı halkla ilişkiler şirketleri ile birlikte WarnerMedia, Netflix ve Amazon Studios da HFPA'nın etkinliklerine katılmayı reddettiğini duyurdu.

Hollywood Reporter'ın aktardığı habere göre, buna da değinen Tchen "Birlikte, tamamen kapsayıcı, şeffaf ve saygılı bir ödül töreni talep ettik. Cesaret ve liderlik bir fark yarattı" diye konuştu.

Ekranda yer alan görüntülerin, dünyanın izleyiciler tarafından nasıl göründüğüne katkıda bulunduğunu söyleyen Tchen sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sebeple eğlence endüstrisinin hem ekranda hem de ekran dışında izleyicilerine karşı bir sorumluluğu vardır. Bu da herkes için daha güvenli, daha adil iş yerleri inşa etmek ve ırkçılığı, cinsiyetçiliği ve homofobiyi bitirmek için gerekli olan cesaretle ilgilidir."

Getty Images Scarlett Johansson, HFPA üyeleri tarafından kendisine cinsiyetçi sorular sorulduğunu iddia etti.

Beş kez Altın Küre'ye aday gösterilen Scarlett Johansson da önemli değişiklikler olmaması durumunda sektörü organizasyonu boykot etmeye çağırdı.

Avengers'ın başrol oyuncusu Mark Ruffalo, sosyal medyada yaptığı paylaşımda HFPA'nın reformlarının "cesaret kırıcı" olduğunu yazdı ve "Şimdi geçmişin yanlışlarını düzeltmenin zamanıdır" dedi:

"Yakın zamanda Altın Küre kazanan biri olarak, bu ödülü aldığım için gurur veya mutluluk duyamıyorum."

https://twitter.com/MarkRuffalo/status/1390838732085923840