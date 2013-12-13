Altın Küre adayları açıklandı

ABD'de “Oscar provası” olarak değerlendirilen Altın Küre Ödülleri'nin bu yılki adayları açıklandı.
Drama kategorisinde “En İyi Yönetmen” dalında kendisi de aday olan McQueen, adaylıkların açıklanması sonrasında Hollywood Yabancı Basın Birliği’ne müteşekkir olduğunu, özellikle filme büyük emek veren ekibi adına çok sevindiğini, filmi “12 Years a Slave”in baş karakteri Solomon Northup’ın yeni bir Amerikan kahramanı olarak hak ettiği değeri göreceğini ifade etti.
“Dallas Buyers Club” filmiyle Matthew McConaughey de “Drama” kategorisinde “En İyi Erkek Oyuncu” dalındaki adaylığı açıklandığında büyük heyecan duyduğunu belirtti. Aktör, filmde canlandırdığı Ron Woodroof gibi devrimci bir karakteri canlandırdığı için mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.
Almanya da iddialı
“Rush” filmindeki performansıyla Drama kategorisinde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” dalında aday olan Alman aktör Daniel Brühl de söyleyecek söz bulamadığını, inanılmaz bir heyecan duyduğunu ve bu yıl rekabetin hayli yoğun geçeceğine inandığını belirtti.
Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından dağıtılan ve 12 Ocak 2014 tarihinde Beverly Hills’de sahiplerini bulacak olan 71'inci Altın Küre Ödülleri adaylarının kategorilere göre dağılımları şöyle:
En İyi Film (Drama)
12 Years a Slave
Captain Phillips
Gravity
Philomena
Rush
En İyi Film (Komedi / Müzikal)
American Hustle
Her
Inside Llewyn Davis
Nebraska
The Wolf of Wall Street
En İyi Yönetmen
Alfonso Cuaron | Gravity
Paul Greengrass | Captain Phillips
Steve McQueen | 12 Years a Slave
Alexander Payne | Nebraska
David O. Russell | American Hustle
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Chiwetel Ejiofor | 12 Years a Slave
Idris Elba | Mandela: Long Walk to Freedom
Tom Hanks | Captain Phillips
Matthew McConaughey | Dallas Buyers Club
Robert Redford | All Is Lost
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Cate Blanchett | Blue Jasmine
Sandra Bullock | Gravity
Judi Dench | Philomena
Emma Thompson | Saving Mr. Banks
Kate Winslet | Labor Day
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi / Müzikal)
Christian Bale | American Hustle
Bruce Dern | Nebraska
Leonardo DiCaprio | The Wolf of Wall Street
Oscar Isaac | Inside Llewyn Davis
Joaquin Phoenix | Her
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi / Müzikal)
Amy Adams | American Hustle
Julie Delpy | Before Midnight
Greta Gerwig | Frances Ha
Julia Louis-Dreyfus | Enough Said
Meryl Streep | August: Osage County
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Barkhad Abdi | Captain Phillips
Daniel Brühl | Rush
Bradley Cooper | American Hustle
Michael Fassbender | 12 Years a Slave
Jared Leto | Dallas Buyers Club
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Sally Hawkins | Blue Jasmine
Jennifer Lawrence | American Hustle
Lupita Nyong'o | 12 Years a Slave
Julia Roberts | August: Osage County
June Squibb | Nebraska
En İyi Senaryo
12 Years a Slave | John Ridley
American Hustle | David O. Russell ve Eric Singer
Her | Spike Jonze
Philomena | Steve Coogan ve John Pope
Nebraska | Bob Nelson
En İyi Müzik
12 Years a Slave | Hans Zimmer
All Is Lost | Alexander Ebert
The Book Thief | John Williams
Gravity | Steven Price
Mandela: Long Walk to Freedom | Alex Heffes
En İyi Özgün Şarkı
Atlas | The Hunger Games: Catching Fire
Let It Go | Frozen
Ordinary Love | Mandela: Long Walk to Freedom
Please, Mr. Kennedy | Inside Llewyn Davis
Sweeter Than Fiction | One Chance
Yabancı Dilde En İyi Film
Blue Is the Warmest Color (Fransa)
The Great Beauty (İtalya)
The Hunt (Danimarka)
The Past (İran)
The Wind Rises (Japonya)
En İyi Animasyon
The Croods
Despicable Me 2
Frozen
En İyi Dizi (Drama)
Breaking Bad
Downton Abbey
The Good Wife
House of Cards
Masters of Sex
En İyi Dizi (Komedi)
The Big Bang Theory
Brooklyn Nine-Nine
Girls
Modern Family
Parks and Recreation
En İyi Mini Dizi / TV Filmi
American Horror Story: Coven
Behind the Candelabra
Dancing on the Edge
Top of the Lake
The White Queen
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Bryan Cranston | Breaking Bad
Liev Schreiber | Ray Donovan
Michael Sheen | Masters of Sex
Kevin Spacey | House of Cards
James Spader | The Blacklist
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Julianna Margulies | The Good Wife
Tatiana Maslany | Orphan Black
Taylor Schilling | Orange Is the New Black
Kerry Washington | Scandal
Robin Wright | House of Cards
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Jason Bateman | Arrested Development
Don Cheadle | House of Lies
Michael J. Fox | The Michael J. Fox Show
Jim Parsons | The Big Bang Theory
Andy Samberg | Brooklyn Nine-Nine
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Zooey Deschanel | New Girl
Lena Dunham | Girls
Edie Falco | Nurse Jackie
Julia Louis-Dreyfus | Veep
Amy Poehler | Parks and Recreation
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi)
Matt Damon | Behind the Candelabra
Michael Douglas | Behind the Candelabra
Chiwetel Ejiofor | Dancing on the Edge
Idris Elba | Luther
Al Pacino | Phil Spector
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi)
Helena Bonham Carter | Burton and Taylor
Rebecca Ferguson | The White Queen
Jessica Lange | American Horror Story: Coven
Helen Mirren | Phil Spector
Elisabeth Moss | Top of the Lake
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Josh Charles | The Good Wife
Rob Lowe | Behind the Candelabra
Aaron Paul | Breaking Bad
Corey Stoll | House of Cards
Jon Voight | Ray Donovan
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Jacqueline Bisset | Dancing on the Edge
Janet McTeer | The White Queen
Hayden Panettiere | Nashville
Monica Potter | Parenthood
Sofia Vergara | Modern Family