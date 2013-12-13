Altın Küre adayları açıklandı

ABD'de “Oscar provası” olarak değerlendirilen Altın Küre Ödülleri'nin bu yılki adayları açıklandı.

Drama kategorisinde “En İyi Yönetmen” dalında kendisi de aday olan McQueen, adaylıkların açıklanması sonrasında Hollywood Yabancı Basın Birliği’ne müteşekkir olduğunu, özellikle filme büyük emek veren ekibi adına çok sevindiğini, filmi “12 Years a Slave”in baş karakteri Solomon Northup’ın yeni bir Amerikan kahramanı olarak hak ettiği değeri göreceğini ifade etti.

“Dallas Buyers Club” filmiyle Matthew McConaughey de “Drama” kategorisinde “En İyi Erkek Oyuncu” dalındaki adaylığı açıklandığında büyük heyecan duyduğunu belirtti. Aktör, filmde canlandırdığı Ron Woodroof gibi devrimci bir karakteri canlandırdığı için mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Almanya da iddialı

“Rush” filmindeki performansıyla Drama kategorisinde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” dalında aday olan Alman aktör Daniel Brühl de söyleyecek söz bulamadığını, inanılmaz bir heyecan duyduğunu ve bu yıl rekabetin hayli yoğun geçeceğine inandığını belirtti.

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından dağıtılan ve 12 Ocak 2014 tarihinde Beverly Hills’de sahiplerini bulacak olan 71'inci Altın Küre Ödülleri adaylarının kategorilere göre dağılımları şöyle:

En İyi Film (Drama)

12 Years a Slave

Captain Phillips

Gravity

Philomena

Rush

En İyi Film (Komedi / Müzikal)

American Hustle

Her

Inside Llewyn Davis

Nebraska

The Wolf of Wall Street

En İyi Yönetmen

Alfonso Cuaron | Gravity

Paul Greengrass | Captain Phillips

Steve McQueen | 12 Years a Slave

Alexander Payne | Nebraska

David O. Russell | American Hustle

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Chiwetel Ejiofor | 12 Years a Slave

Idris Elba | Mandela: Long Walk to Freedom

Tom Hanks | Captain Phillips

Matthew McConaughey | Dallas Buyers Club

Robert Redford | All Is Lost

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Cate Blanchett | Blue Jasmine

Sandra Bullock | Gravity

Judi Dench | Philomena

Emma Thompson | Saving Mr. Banks

Kate Winslet | Labor Day

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi / Müzikal)

Christian Bale | American Hustle

Bruce Dern | Nebraska

Leonardo DiCaprio | The Wolf of Wall Street

Oscar Isaac | Inside Llewyn Davis

Joaquin Phoenix | Her

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi / Müzikal)

Amy Adams | American Hustle

Julie Delpy | Before Midnight

Greta Gerwig | Frances Ha

Julia Louis-Dreyfus | Enough Said

Meryl Streep | August: Osage County

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Barkhad Abdi | Captain Phillips

Daniel Brühl | Rush

Bradley Cooper | American Hustle

Michael Fassbender | 12 Years a Slave

Jared Leto | Dallas Buyers Club

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Sally Hawkins | Blue Jasmine

Jennifer Lawrence | American Hustle

Lupita Nyong'o | 12 Years a Slave

Julia Roberts | August: Osage County

June Squibb | Nebraska

En İyi Senaryo

12 Years a Slave | John Ridley

American Hustle | David O. Russell ve Eric Singer

Her | Spike Jonze

Philomena | Steve Coogan ve John Pope

Nebraska | Bob Nelson

En İyi Müzik

12 Years a Slave | Hans Zimmer

All Is Lost | Alexander Ebert

The Book Thief | John Williams

Gravity | Steven Price

Mandela: Long Walk to Freedom | Alex Heffes

En İyi Özgün Şarkı

Atlas | The Hunger Games: Catching Fire

Let It Go | Frozen

Ordinary Love | Mandela: Long Walk to Freedom

Please, Mr. Kennedy | Inside Llewyn Davis

Sweeter Than Fiction | One Chance

Yabancı Dilde En İyi Film

Blue Is the Warmest Color (Fransa)

The Great Beauty (İtalya)

The Hunt (Danimarka)

The Past (İran)

The Wind Rises (Japonya)

En İyi Animasyon

The Croods

Despicable Me 2

Frozen

En İyi Dizi (Drama)

Breaking Bad

Downton Abbey

The Good Wife

House of Cards

Masters of Sex

En İyi Dizi (Komedi)

The Big Bang Theory

Brooklyn Nine-Nine

Girls

Modern Family

Parks and Recreation

En İyi Mini Dizi / TV Filmi

American Horror Story: Coven

Behind the Candelabra

Dancing on the Edge

Top of the Lake

The White Queen

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Bryan Cranston | Breaking Bad

Liev Schreiber | Ray Donovan

Michael Sheen | Masters of Sex

Kevin Spacey | House of Cards

James Spader | The Blacklist

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Julianna Margulies | The Good Wife

Tatiana Maslany | Orphan Black

Taylor Schilling | Orange Is the New Black

Kerry Washington | Scandal

Robin Wright | House of Cards

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Jason Bateman | Arrested Development

Don Cheadle | House of Lies

Michael J. Fox | The Michael J. Fox Show

Jim Parsons | The Big Bang Theory

Andy Samberg | Brooklyn Nine-Nine

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Zooey Deschanel | New Girl

Lena Dunham | Girls

Edie Falco | Nurse Jackie

Julia Louis-Dreyfus | Veep

Amy Poehler | Parks and Recreation

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi)

Matt Damon | Behind the Candelabra

Michael Douglas | Behind the Candelabra

Chiwetel Ejiofor | Dancing on the Edge

Idris Elba | Luther

Al Pacino | Phil Spector

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi)

Helena Bonham Carter | Burton and Taylor

Rebecca Ferguson | The White Queen

Jessica Lange | American Horror Story: Coven

Helen Mirren | Phil Spector

Elisabeth Moss | Top of the Lake

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Josh Charles | The Good Wife

Rob Lowe | Behind the Candelabra

Aaron Paul | Breaking Bad

Corey Stoll | House of Cards

Jon Voight | Ray Donovan

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Jacqueline Bisset | Dancing on the Edge

Janet McTeer | The White Queen

Hayden Panettiere | Nashville

Monica Potter | Parenthood

Sofia Vergara | Modern Family