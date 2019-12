Altın Küre adayları açıklandı

T24 - Oscar'ın habercisi sayılan Altın Küre'nin adayları açıklandı... Altın Küre Ödül Töreni Türkiye'de cnbc-e'den canlı olarak yayınlanacak.





Başrollerini Colin Firth, Helena Bonham Carter ve Geoffrey Rush'un paylaştığı 'King's Speech' En İyi Drama Filmi dahil olmak üzere 7 dalda aday gösterilirken, En İyi Drama Filmi dalında diğer adaylar "Black Swan", "The Fighter", "Inception" ve "The Social Network" olarak sıralandı.













Müzikal veya komedi dalında "Alice in Wonderland", "Burlesque", "The Kids Are All Right", "Red" ve "The Tourist" filmleri Altın Küre'ye aday olurken, "The Social Network" ve "The Fighter" filmleri de 6'şar dalda aday gösterildi.

İşte tüm kategorilerde adaylar:



En İyi Film (Drama)



Black Swan



The Fighter



The King’s Speech



The Social Network



Inception









En İyi Kadın Oyuncu (Drama)



Halle Berry (Frankie And Alice)

Nicole Kidman (Rabbit Hole)

Jennifer Lawrence (Winter’s Bone)

Natalie Portman (Black Swan)

Michelle Williams (Blue Valentine)



En İyi Erkek Oyuncu (Drama)



Jesse Eisenberg (The Social Network)

Colin Firth (The King’s Speech)

James Franco (127 Hours)

Ryan Gosling (Blue Valentine)

Mark Wahlberg (The Fighter)











En İyi Film (Komedi-Müzikal)



Alice In Wonderland

Burlesque

The Kids Are All Right

Red

The Tourist



En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Muzikal)





Angelina Jolie (The Tourist)



Annette Bening (The Kids Are All Right)



Anne Hathaway (Love And Other Drugs)



Julianne Moore (The Kids Are All Right)



Emma Stone (Easy A)



En İyi Erkek oyuncu (Komedi-Müzikal)



Johnny Depp (Alice İn Wonderland)

Johnny Depp (The Tourist)

Paul Giamatti (Barney’s Version)

Jake Gyllenhaal (Love And Other Drugs)

Kevin Spacey (Casino Jack)



En İyi Animasyon



Despicable Me



How To Train Your Dragon



The Illusionist



Tangled



Toy Story 3









En İyi Yabancı Film



Biutiful (Mexico/Spain)

The Concert (France)

The Edge (Russia)

I Am Love (İtaly)

In A Better World (Denmark)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu



Amy Adams (The Fighter)

Helena Bonham Carter (The King’S Speech)

Mila Kunis (Black Swan)

Melissa Leo (The Fighter)

Jacki Weaver (Animal Kingdom)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu



Christian Bale (The Fighter)

Michael Douglas (Wall Street: Money Never Sleeps)

Andrew Garfield (The Social Network)

Jeremy Renner (The Town)

Geoffrey Rush (The King’S Speech)



En İyi Yönetmen



Darren Aronofsky (Black Swan)

David Fincher (The Social Network)

Tom Hooper (The King’S Speech)

Christopher Nolan (Inception)

David O. Russell (The Fighter)



En İyi Senaryo



Danny Boyle, Simon Beaufoy (127 Hours)

Lisa Cholodenko, Stuart Blumberg (The Kids Are All Right)

Christopher Nolan (Inception)

David Seidler (The King’S Speech)

Aaron Sorkin (The Social Network)



En İyi Müzik



Alexandre Desplat (The King’S Speech)

Danny Elfman (Alice İn Wonderland)

A.R. Rahman (127 Hours)

Trent Reznor, Atticus Ross (The Social Network)

Hans Zimmer (Inception)



En İyi Şarkı



“Bound To You” - Burlesque

“Coming Home” - Country Strong

“İ See The Light” - Tangled

“There’S A Place For Us” - Chronicles Of Narnia: The Voyage Of The Dawn Treader “You Haven’T Seen The Last Of Me” — Burlesque



En İyi Dizi (Drama)



Boardwalk Empire

Dexter

The Good Wife

Mad Men

The Walking Dead



En İyi Kadın Oyuncu (Drama)



Julianna Margulies (The Good Wife)

Elisabeth Moss (Mad Men)

Piper Perabo (Covert Affairs)

Katey Sagal (Sons Of Anarchy)

Kyra Sedgwick (The Closer)



En İyi Erkek Oyuncu (Drama)



Steve Buscemi (Boardwalk Empire)

Bryan Cranston (Breaking Bad)

Michael C. Hall (Dexter)

Jon Hamm (Mad Men)

Hugh Laurie (House)



En İyi Dizi (Komedi-Müzikal)



30 Rock

The Big Bang Theory

The Big C

Glee

Modern Family

Nurse Jackie

The Big Bang Theory



En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal)



Toni Collette (United States Of Tara)

Edie Falco (Nurse Jackie)

Tina Fey (30 Rock)

Laura Linney (The Big C)

Lea Michele (Glee)



En İyi Erkek Oyuncu



Alec Baldwin (30 Rock)

Steve Carell (The Office)

Thomas Jane (Hung)

Matthew Morrison (Glee)

Jim Parsons (The Big Bang Theory)



En İyi Mini Dizi





Carlos

The Pacific

Pillars Of The Earth

Temple Grandin

You Don’t Know Jack

The Pacific



En İyi Kadın Oyuncu (En İyi Mini Dizi)



Hayley Atwell (Pillars Of The Earth)

Claire Danes (Temple Grandin)

Judi Dench (Return To Cranford)

Romola Garai (Emma)

Jennifer Love Hewitt (The Client List)



En İyi Erkek Oyuncu (En İyi Mini Dizi)



IDris Elba (Luther)

Ian Mcshane (Pillars Of The Earth)

Al Pacino (You Don’T Know Jack)

Dennis Quaid (The Special Relationship)

Edgar Ramirez (Carlos)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (En İyi Mini Dizi)



Hope Davis (The Special Relationship)

Jane Lynch (Glee)

Kelly Macdonald (BOARDWALK Empire)

Julia Stiles (Dexter)

Sofia VERGARA (Modern Family)



En İyi Erkek Oyuncu (En İyi Mini Dizi)

Scott Caan (Hawaii Five-O)

Chris Colfer (Glee)

Chris Noth (The Good Wife)

Eric Stonestreet (Modern Family)

David Strathairn (Temple Grandin)