Altın küre adayları

David Fincher ve Ron Howard’ın filmlerinin beşer dalda aday olduğu Altın Küreler’de, büyük rekabet kadın oyuncu dalında yaşanacak



Oscar’ın öncüsü Altın Küre’nin adayları açıklandı. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 66. defa verilecek olan ödüller, bu yıl birçok başarılı film ve oyuncuyu karşı karşıya getiriyor. Listede beşer dalda aldıkları adaylıklarla David Fincher filmi ‘The Curious Case of Benjamin Button’, Ron Howard’ın yönettiği ‘Frost/Nixon’ ve adaylıklarının dördü oyuncu kategorisinde olduğu için bir ‘oyunculuk şöleni’ iddiasını taşıyan ‘Doubt’ öne çıkan filmler oldu.



‘Doubt’ın oyuncularından Meryl Streep, aynı zamanda ‘Mamma Mia!’daki rolüyle ‘en iyi yardımcı komedi ya da müzikal oyuncusu’ dalında da aday. Bir diğer çift adaylıklı oyuncu ise ‘Revolutionary Road’da en iyi kadın ‘The Reader’da en iyi yardımcı kadın oyuncu dallarında yarışan Kate Winslet.



Yılın filmi olduğu tüm Hollywood’ca kabul edilen ‘Kara Şövalye’de Joker rolüyle çok konuşulan Heath Ledger ise ölümünden sonra Altın Küre adayı oldu. Her aday listesinin hayal kırıklığı barındırdığını ise Altın Küreler’de adı sadece Sean Penn’in adaylığıyla geçen Gus Van Sant filmi ‘Milk’ ve törende sadece Angelina Jolie’yle anılacak olan Clint Eastwood filmi ‘Changeling’ kanıtladı. Ödül töreni 11 Ocak’da Beverly Hills Hilton’da gerçekleşecek.



En iyi film / dram

* The Curious Case of Benjamin

* Button

* Frost/Nixon

* The Reader

* Revolutionary Road

* Slumdog Millionaire



En iyi yönetmen

* Danny Boyle (Slumdog Millionaire)

* Stephen Daldry (The Reader)

* David Fincher (The Curious Case of Benjamin Button)

* Ron Howard (Frost/Nixon)

* Sam Mendes (Revolutionary Road)



En iyi kadın oyuncu / dram

* Anne Hathaway (Rachel Getting Married)

* Angelina Jolie (Changeling)

*Meryl Streep (Doubt)

* Kristin Scott Thomas (I’ve Loved You So Long)

* Kate Winslet (Revolutionary Road)



En iyi erkek oyuncu / dram

* Leonardo Di Caprio (Revolutionary Road)

* Frank Langella (Frost/Nixon)

* Sean Penn (Milk)

* Brad Pitt (The Curious Case of Benjamin Button)

* Mickey Rourke (The Wrestler)



En iyi film / komedi ya da müzikal

* Burn After Reading

* Happy-Go-Lucky

* In Bruges

* Mamma Mia!

* Vicky Cristina Barcelona



En iyi kadın oyuncu / komedi ya da müzikal

* Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona)

* Sally Hawkins (Happy-Go-Lucky)

* Frances McDormand (Burn After Reading)

* Meryl Streep (Mamma Mia!)

* Emma Thompson (Last Chance Harvey)



En iyi erkek oyuncu / komedi ya da müzikal

* Javier Bardem (Vicky Cristina Barcelona)

* Colin Farrell (In Bruges)

* James Franco (Pineapple Express)

* Brendon Gleeson (In Bruges)

* Dustin Hoffman (Last Chance Harvey)



En iyi animasyon

* Bolt

* Kung Fu Panda

* Wall-e



En iyi yabancı film

* The Baader Meinhof Complex (Almanya)

* Everlasting Moments (İsveç/Danimarka)

* Gomorrah (İtalya)

* I’ve Loved You So Long (Fransa)

*Waltz With Bashir (İsrail)