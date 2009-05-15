Altın Koza'nın jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Adana'da düzenlenecek 16. Altın Koza Film Festivali'nde jüri başkanlığı yapacak.



Altın Koza Film Festivali Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son dönemde yurt dışında kazandığı başarılarla Türk Sineması'nın adını dünyaya duyuran Ceylan, 8–14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek 16. Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'nın jüri başkanlığını üstlendi.



Ceylan, son 1 yıl içinde çekilen Türk filmlerinin görücüye çıkacağı yarışma öncesinde de 13–24 Mayıs tarihleri arasında yapılan Cannes Film Festivali'nde de jüri üyesi olarak görev yapacak.



Altın Koza Yılmaz Güney Özel Ödülü'nü "Kasaba" adlı filmiyle 1997 yılında kazanan Nuri Bilge Ceylan, "Koza" adlı ilk kısa filmiyle de Cannes Film Festivali'nin yarışma bölümüne seçilmişti. "Uzak" adlı yapımla 2003'te Jüri Büyük Ödülü'nü alan Ceylan, 2006'da da "İklimler" filmiyle Cannes Film Festivali Büyük Yarışma bölümüne katılarak Fipresci Ödülü'nü kazandı. Ceylan, geçen yıl da "Üç Maymun" isimli filmiyle üçüncü kez Altın Palmiye adayı olarak "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.



16. Altın Koza Film Festivali'nde "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda yer alacak olan filmler ve yönetmenleri şöyle:

-Vicdan (Erden Kıral)

-11'e 10 Kala (Pelin Esmer)

-Dilber'in Sekiz Günü (Cemal Şan)

-Gölgesizler (Ümit Ünal)

-Hayatın Tuzu (Murat Düzgünoğlu)

-İki Dil Bir Bavul (Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan)

-Köprüdekiler (Aslı Özge)

-Momo-Kızkardeşim (Atalay Taşdiken)

-Pandora'nın Kutusu (Yeşim Ustaoğlu)

-Pus (Tayfun Pirselimoğlu)

-Süt (Semih Kaplanoğlu)

-Uzak İhtimal (Mahmut Fazıl Coşkun)



16. Altın Koza Film Yarışması kapsamında ödüller, 13 Haziran Cumartesi günü sahiplerini bulacak.

