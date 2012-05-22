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Kültür-Sanat

Altın Koza'nın jüri başkanı Ferzan Özpetek

Festivalde "Altın Palmiye" için 4300 film arasından seçilen 22 film yarışıyor

22 Mayıs 2012 21:39

Türkiye'nin en önemli film festivallerinden “Altın Koza”nın bu yılki jüri başkanlığını İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek üstlenecek.

65. Cannes Film Festivali'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Ferzan Özpetek, 17-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 'Altın Koza' ödülü için jüri başkanlığına seçilmesini değerlendirdi.

“Altın Koza”da jüri başkanı olmasının kendisini son derece heyecanlandırdığını belirten Ferzan Özpetek, "Her şeyden önce çok mutlu oldum. Çünkü kısa bir sürede çok film seyredebiliyorsunuz. Gelip filmleri seyredeceğim. Adana'ya tekrar gidecek olmak beni çok sevindirdi. Çünkü 97 yılında orada yarışmadaydım. Türkiye'ye gelip Türk sinemasıyla iç içe olmak beni besliyor” dedi.

Cannes Film Festivali'ni oldukça başarılı bulduğunu kaydeden Özpetek, “Dünyanın en büyük sinema festivali. Çok iyi organizasyon yapıyorlar. Hem sanat, hem eğlencenin içinde olduğu bir organizasyon” diye konuştu.

Dünyanın en önemli sinema etkinliklerinden Cannes Film Festivali, 16 Mayıs'ta Wes Anderson'un "Moonrise Kingdom" isimli filminin gösterimiyle başlamıştı.

Festival, Claude Miller'ın "Therese Desqueyroux" filminin 27 Mayıs'ta gösterilmesiyle sona erecek.

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