Altın Koza'da yarışacak filmler belli oldu

19'uncu Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler açıklandı.



Adana'da bu yıl 17- 23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 19'uncu Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler belli oldu.



İşte Altın Koza için yarışacak filmler



1. Ana Dilim Nerede / Yön: Veli Kahraman

2. Araf / Yön: Yeşim Ustaoğlu

3. Ateşin Düştüğü Yer / Yön: İsmail Güneş

4. Aziz Ayşe / Yön: Elfe Uluç

5. Babamın Sesi / Yön: Orhan Eskiköy & Zeynel Doğan

6. Devir / Yön: Derviş Zaim

7. Gözetleme Kulesi / Yön: Pelin Esmer

8. Lal Gece / Yön: Reis Çelik

9. Rüzgarlar / Yön: Selim Evci

10. Siirt’in Sırrı / Yön: İnan Temelkuran & Kristen Stevens

11. Şimdiki Zaman / Yön: Belmin Söylemez

12. Yabancı / Yön: Filiz Alpgezmen

13. Yeraltı / Yön: Zeki Demirkubuz

14. Yük / Yön: Erden Kıral



Sonuçlar 22 Eylül'de belli olacak



En İyi Film seçilecek eserin 350.000 TL’lik ödülün sahibi olacağı yarışmanın sonuçları 22 Eylül gecesi yapılacak Kapanış Töreni’nde belli olacak.

Yarışmanın jüri üyeleri ise, jüri başkanı yönetmen Ferzan Özpetek, görüntü yönetmeni Eyüp Boz, müzisyen Hasan Saltık, öğretim görevlisi Hülya Uğur Tanrıöven, oyuncular Nejat İşler ile Nurgül Yeşilçay ve yapımcı Zeynep Özbatur Atakan’dan oluşuyor.