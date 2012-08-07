T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Altın Koza'da yarışacak filmler belli oldu

19'uncu Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler belli oldu

07 Ağustos 2012 17:18

19'uncu Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler açıklandı.
 
Adana'da bu yıl 17- 23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 19'uncu Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler belli oldu.


İşte Altın Koza için yarışacak filmler


1. Ana Dilim Nerede / Yön: Veli Kahraman

2. Araf / Yön: Yeşim Ustaoğlu

3. Ateşin Düştüğü Yer / Yön: İsmail Güneş

4. Aziz Ayşe / Yön: Elfe Uluç

5. Babamın Sesi / Yön: Orhan Eskiköy & Zeynel Doğan

6. Devir / Yön: Derviş Zaim

7. Gözetleme Kulesi / Yön: Pelin Esmer

8. Lal Gece / Yön: Reis Çelik

9. Rüzgarlar / Yön: Selim Evci

10. Siirt’in Sırrı / Yön: İnan Temelkuran & Kristen Stevens

11. Şimdiki Zaman / Yön: Belmin Söylemez

12. Yabancı / Yön: Filiz Alpgezmen

13. Yeraltı / Yön: Zeki Demirkubuz

14. Yük / Yön: Erden Kıral


Sonuçlar 22 Eylül'de belli olacak


En İyi Film seçilecek eserin 350.000 TL’lik ödülün sahibi olacağı yarışmanın sonuçları 22 Eylül gecesi yapılacak Kapanış Töreni’nde belli olacak.

Yarışmanın jüri üyeleri ise, jüri başkanı yönetmen Ferzan Özpetek, görüntü yönetmeni Eyüp Boz, müzisyen Hasan Saltık, öğretim görevlisi Hülya Uğur Tanrıöven, oyuncular Nejat İşler ile Nurgül Yeşilçay ve yapımcı Zeynep Özbatur Atakan’dan oluşuyor.

ETİKETLER

altın kozaana dilim neredeyeraltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24