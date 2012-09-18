Altın Koza'da ilk ödüller verildi

Adana'da dün başlayan 'Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık gösterilen isimler ödüllerini aldı.

Adana'da bu yıl 19.'su organize edilen, 'Uluslararası Altın Koza Film Festivali' başladı. Festival kapsamında 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık gösterilen, Perihan Savaş, Abdurrahman Keskiner ve Ediz Hun düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Merkez Parka Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen ödül törenine çok sayıda ünlü ile davetli katıldı.

Gecede bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, ülkenin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar yapmış ve birçok sanatçıyı yetiştirmiş olan Adana’da bulunmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi. Ülkenin özellikle sinema sektöründen daha çok ulusal markaya ve değere ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Adana Altın Koza Film Festivali sadece geleneksel hale gelmiş bir organizasyon olmamakla kalmayıp marka haline gelmiş önemli bir ulusal değerimidir. Özellikle bu yıl yapılan değişikliklerle sadece Adana değil bütün illerimiz sinema ile buluşma imkanı yakalamıştır. Ayrıca Altın Koza Film Festivali ülkemiz sinema sanatının gelişmesine sunduğu katkının yanı sıra uluslararası boyutu ile ülkemizin uluslar arası tanıtımına katkı sağlamıştır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2005-2010 yılları arasında 225 uzun metraj filme 49 milyon 76 bin TL’lik destek verdiğine dikkat çeken Arıcı, bu destekler ile birlikte üretimde canlanma meydana geldiğini ve 2005 yılında 27 olan yerli sinema sayısının 2010 yılında 70’e yükseldiğini söyledi.

Arıcı, 2011 yılında gösterime giren 70 filmin 28’inin bakanlık tarafından desteklendiğini vurgulayarak, “Bu yıl festivalin ulusal uzun metraj film yarışması bölümünde yarışmakta olan 14 filmin 10’unu bakanlığımız desteklediği filmdir. Festivaldeki filmlerin çoğunun bakanlığımızın katkısı ile gerçekleştirmesi Türk sinemasına verdiğimiz desteğin karşılığını aldığımızın göstergesidir” diye konuştu.

Genç sinemacıların yetiştirilmesine de önem verdiklerini anlatan Arıcı, bakanlık olarak sinema sanatını stratejik olarak ele almakta ve sinema sektörünün gelişmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Arıcı, sinemaya verdikleri desteğin artarak devam edeceğini ifade ederek, "Altın Koza yaşayacaktır. Buraya desteğimiz Altın Portakal'a ne kadar varsa, Altın Koza'ya da o kadar, daha fazlasını destek olacağımıza inanmanızı istiyorum" diye konuştu.

Arıcı ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Bingöl'deki hain saldırıda şehit düşen polis memuru Samet Kırcalı'nın cenaze törenine katıldığı için festivalin açılışına gelemediğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Arıcı’dan sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Aldırmaz ise, Adana’nın tarihinden bu yana sinema ile iç içe yaşamış bir bölge olduğunu belirterek, “Biz size ve sizin sanatınıza saygılı olabilmek için ciddi bir çalışma yaptık. Bu çalışmamızda bize desten veren bir çok kişi var. Yaklaşık iki ay boyunca 14 bin 500 kilometre yol alarak bütün Anadolu’yu kat edip sinema sanatını oradaki insanlarımıza götürüyoruz. Size sevgisini taşıdık. Bu uzun ve meşakkatli yolda bize her zaman destek olan sayın valimiz, milletvekillerimiz, oda ve borsa başkanlarımıza tüm sivil toplum kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Perihan Savaş ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü ödülünü Bakan Yardımcısı Arıcı’dan aldı. Perihan Savaş ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, 5 yaşında Şehir Tiyatroları'na girdiğini, 10 yıl burada oyunculuk yaptığını, 1971 yılında da sinemaya girdiğini belirterek, "Topladığınızda 50 yıl. 50 yılın karşılığı onurlandırılmak, hele hele Altın Koza'yla onurlandırılmak benim için büyük mutluluk verici" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden kentteki sinema sayısının artırılmasını isteyen Savaş, "Çok heyecanlı, çok mutluyum, çok sevinçliyim ama bir o kadar da üzgünüm. Ben sanatçıyım ama bir anneyim. Artık anneler ağlamasın. Ne olur artık annelerin yüreklerini ağlatmayalım" diye konuştu.

‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen bir diğer isim yapımcı Abdurrahman Keskiner ise ödülünü Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’tan aldı. Keskrine de ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek, Adana'nın sinema hayatında önemli bir kent olduğunu söyledi. ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen son isim Ediz Hun ödülünü Başkan Vekili Aldırmaz’ın elinden aldı. Ediz Hun ise ödülü hayatını kaybeden sinema emektarları Ayhan Işık, Yılmaz Güney, Neriman Köksal, Orhan Günşiray, Ekrem Bora, Sadri Alışık'la paylaştığını söyledi.

'19. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’ne katkı ve destek sunan kurum ve kuruluşlar da gecede ödüllendirildi. Bu kapsamda, festivalin 'İletişim Sponsoru' olan İhlas Haber Ajansı (İHA) da ödül aldı. İHA Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak ödülünü Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar’ın elinden aldı. Ödül töreninin ardından ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici sahneye çıkarak davetlilere konser verdi.